Pep Guardiola: ‘Kitap okurken aklıma Liverpool ve Klopp geliyor, odaklanamıyorum’

SKOR DIŞ HABERLER / İngiltere Premier Lig takımlarından Manchester City’nin teknik direktörü Pep Guardiola, Liverpool ve Jurgen Klopp’la ilgili esprili bir itirafta bulundu.

Liverpool Üniversitesi’nde katıldığı bir ödül töreninde konuşan başarılı teknik adam çok fazla kitap okuyamadığını ve bunun sebebinin Liverpool ile Jurgen Klopp olduğunu söyledi.

Şiir okumayı daha çok sevdiğini söyleyen Guardiola, “Okumayı seviyorum ama bu ara yapamıyorum. Kitap okumaya başladığımda aklıma Liverpool ve Jurgen Klopp geliyor, odaklanamıyorum” dedi.

Yakın zamanda yeniden kitap okumaya başlayacağını söyleyen İspanyol teknik adam, “İnsanlar kitap okuduğumu söylüyor ama okumuyorum. Güzel bir kütüphanem var ve yakında buna yeniden başlayacağım ancak şu an zamanım yok. Ama şiir okuduğunuzda kendinizi daha iyi hissedersiniz” ifadelerini kullandı.

Öte yandan Almanya ve İspanya’da çalıştığı dönemden daha iyi durumda olduğunu söyleyen Guardiola, “Almanya ve İspanya’da İngiltere’den daha iyi oldukları gibi bir görüşe sahipler ama İngiltere iki ligden de daha iyi durumda” şeklinde konuştu.

Premier Lig’de 12. hafta sonunda Manchester City topladığı 32 puanla liderlik koltuğunda bulunurken ikinci sıradaki Liverpool ise 30 puana sahip.