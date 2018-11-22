Martin Skrtel’in menajerinden transfer açıklaması

Fenerbahçe’nin deneyimli savunma oyuncusu Martin Skrtel’in menajeri Karol Csonto, oyuncusunun İskoçya Premier League ekiplerinden Rangers’a transfer olacağı yönünde çıkan iddialar üzerine bir açıklama yaptı ve transferin şu an mümkün olmadığını ifade etti.

Skrtel’in Liverpool’da birlikte top koşturduğu efsane isim Steven Gerrard’ın çalıştırdığı Rangers’ın mali durumunun transferi olanaksız kıldığını açıklayan Csonto, Record Sport’a, “Finansal olarak Rangers’ın Skrtel’i alması mümkün değil. Glasgow’a gidip şu anki maaşının yarısını almayacak. Skrtel, Steven Gerrard’a çok saygı gösteriyor ama finansal açıdan bu transferin gerçekleşmesi realistik değil” dedi ve iddialara son noktayı koydu.

Fenerbahçe’nin değişilmez isimlerinden olan 33 yaşındaki Slovak futbolcu bu sezon 10 Süper Lig maçında forma giydi ve bu maçların tamamında 90 dakika sahada kaldı. Son dakika... Tahkim Kurulu kararını açıkladı! Derbideki tüm cezaları onadı... Süper Lig'de 11.haftada oynanan olaylı Galatasaray Fenerbahçe derbisinin ardından verilen cezalar sonrası Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu gerçekleştirdiği toplantının ardından bütün kararları onadığını açıkladı. İlgili Haberi Oku