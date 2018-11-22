Maccabi FOX Fenerbahçe maçı hangi kanalda, saat kaçta? Fenerbahçe basket maçı şifresiz mi?

Euroleague heyecanı 9. haftada Maccabi Fox Fenerbahçe maçı ile devam ediyor. Bu sezon Euroleague’de çıktığı 8 maçta sadece 1 yenilgi alan Fenerbahçe, geçtiğimiz maçta Anadolu Efes’in yenmeyi başardığı Maccabi FOX’a konuk oluyor. Sadece 1 galibiyet alabilen rakibi karşısında neler yapacağı merakla beklenen Fenerbahçe’nin basket maçı sabırsızlıkla bekleniyor. Karşılaşmayı kaçırmak istemeyen basket severler ise “Maccabi FOX Fenerbahçe maçı hangi kanalda, saat kaçta” aramaları yapıyor. İşte, Fenerbahçe Maccabi maçı detayları…

MACCABİ FOX FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

İsrail'in başkenti Tel Aviv'deki Menora Mivtachim Arena'da TSİ 22.05'te başlayacak mücadele beIN Sports Haber (şifresiz) ve beIN Sports HD 3'ten naklen yayınlanacak.

5 YILDA 9 KUPA

Fenerbahçe, geride kalan 5 yıllık Obra döneminde tam 9 kupa kazandı. Bunların arasında en değerlisi ve tarihi olan 2017 Euroleague şampiyonluğuydu. Obra 5 sezonun 4'ünde lig şampiyonluğu, 3 kez Cumhurbaşkanlığı Kupası ve 1 defa Türkiye Kupası kazandı.

FENERBAHÇE BASKETBOL TAKIMINDA SON DURUM

Fenerbahçe, EuroLeague'de çift maç haftasının ilk karşılaşmasında Darüşşafaka Tekfen'i Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda ağırladı. Rakibine karşı maçı baştan sona üstün götüren ve 12 oyuncusundan da skor katkısı alarak parkeden 100-79 galip ayrılan Fenerbahçe'de Melih Mahmutoğlu 16, Ali Muhammed ise 15 sayı üretti. Marko Guduric, Joffrey Lauvergne ve Jan Vesely ise 13'er sayı buldu. Obradovic'in öğrencilerinin sekiz maç sonunda yedi galibiyeti bulunuyor.

Fenerbahçe, Trabzonspor'un ligden çekişmiş olması nedeniyle geride bıraktığımız hafta sonunda Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde maça çıkmadı.