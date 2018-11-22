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İtalyan tenisçi Daniele Bracciali’ye şikeden ömür boyu men
Diğer Sporlar

İtalyan tenisçi Daniele Bracciali’ye şikeden ömür boyu men

İtalyan tenisçi Daniele Bracciali'ye, şike yaptığı gerekçesiyle ömür boyu men cezası verildi.

22 Kasım 2018 00:06

Teniste Dürüstlük Birimi (TIU), şikeye karıştığı gerekçesiyle İtalyan tenisçi Daniele Bracciali’ye ömür boyu men cezası verdi.  TIU’dan yapılan açıklamaya göre tek erkekler dünya klasmanında Mayıs 2006’da en iyi derecesi 49’unculuğa kadar çıkan Bracciali, şike girişiminde bulunması nedeniyle tenisten ömür boyu men edildi.

İspanya’da 2011’de düzenlenen turnuvada şike girişiminde bulunduğu tespit edilen 40 yaşındaki Bracciali, 250 bin dolar da para cezası aldı. Ayrıca Ekim 2007’de tek erkekler klasmanında 27’nciliğe kadar yükselen 37 yaşındaki İtalyan tenisçi Potito Starace, aynı turnuvada şikeye karıştığı sebebiyle 10 yıl men ve 100 bin dolar para cezasına çarptırıldı.

Son güncelleme 00:06 | 22 Kasım 2018
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