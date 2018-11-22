Galatasaray’dan Tahkim ve PFDK kararları sonrası flaş açıklama: ‘Şaşırmadık’

Galatasaray Spor Kulübü, resmi internet sitesinden bir açıklama yayınladı. Tahkim Kurulu’nun derbi kararı ve Mustafa Cengiz’in yeniden PFDK’ya sevk edilmesi üzerine bir metin yayınlayan sarı-kırmızılılar “Şaşırmadık” başlığını kullandı. İşte o flaş açıklama:

“Kurucu Başkanımız Ali Sami Yen'den bu yana, “Türk olmayan takımları yenmek” düsturunu bihakkın yerine getiren sporcularımız, onurlu mücadelelerinde en büyük gücü, sarı/kırmızıya gönül verenlerden almıştır.

Galatasaray Camiası, her zaman, her durumda, eli kalbinde, gözü sahada, başı dik, takımıyla bir bütündür.

“Bir his takımıdır.

Renklerine aşıktır.

Galatasaray feragat ve fedakarlıklarla çalışacak futbolcuların takımıdır!

Şımarıkları, kendini beğenmişleri, yalnız kendini düşünenleri sevmez…”

Ey Galatasaraylı, gün, bir kez daha, bir olduğumuzu göstermenin gerektiği gündür.

Herkes bilir ki, yel, kayadan toz alır!

Biz kazanacağız!

Çünkü biz Galatasarayız!

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