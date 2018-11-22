Son dakika… Galatasaray’da şok istifa: ‘Artık bu kadar dayanabildim’

Galatasaray Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı Teknik Direktörü Sedat İncesu istifa ettiğini Twitter hesabından açıkladı.

Sarı kırmızılı ekipte yaşanan mali sorunlardan en fazla nasibini alan şube olan Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı’nın hocası İncesu, Twitter hesabından “Bitti…” yazarak ayrılığı duyurdu.

Öte yandan Fanatik Gazetesi’ne konuşan İncesu, “Artık bu kadar dayanabildim. Bizi Avrupa'ya göndermemek için elinden geleni yapanlar sonunda kazandı. Aylardır bir kuruş almadım. Şu an Florya'dan evime yürüyerek gidiyorum. Beni çoluğuma çocuğuma rezil ettiler. Çocuğumun kumbarasındaki parasını alıyorum” ifadelerini kullandı.

Bitti… — sedat incesu (@sedatincesu) 22 Kasım 2018

ÖNCE AVRUPA’YA GÖNDERMEDİLER SONRA VAZGEÇTİLER

Galatasaray’da yeni sezon öncesinde Tekerlekli Sandalye Basketbol Şubesi'nin kapatılacağı haberleri yayılmış ardından yönetimin kararıyla takımın Şampiyonlar Ligi’ne katılması için gerekli bütçenin verilmeyeceği açıklanmıştı.

Yaklaşık 100-150 Bin TL maliyet nedeniyle Galatasaray’ı Avrupa’ya göndermeyen sarı kırmızılı yönetim, kupaya katılacak olan üçüncü temsilcimiz Karabükspor’un kapanması nedeniyle yeniden başvuru hakkı kazanmıştı.

Gelen tepkiler üzerine Karabükspor’un yerine yeniden Şampiyonlar Ligi’ne katılma başvurusu yapan Galatasaray’ın bu isteği Uluslarası Tekerlekli Sandalye Basketbol Federasyonu tarafından kabul edilmişti.