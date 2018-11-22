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Euroleague tarihinin en ilginç basketi! Amacı başkaydı…
Euroleague

Euroleague tarihinin en ilginç basketi! Amacı başkaydı…

THY Euroleague'de oynanan Khimki-Buducnost karşılaşmasında ilginç bir an yaşandı. Khimki'nin yıldızı Markovic'in pas olarak attığı top arkadaşının kafasından sekip potaya girince sayı oldu.

22 Kasım 2018 09:58

SKOR DIŞ HABERLER / THY Euroleague’de geçtiğimiz gece oynanan Khimki-Buducnost mücadelesinde akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı.

Karşılaşmanın ikinci çeyreğinde hücum geliştiren Khimki’nin başarılı oyuncusu Stefan Markovic, pota altında boşta duran arkadaşı Jordan Mickey’i topla buluşturmak istedi.

Ancak Mickey, Markovic’in hızlı pasını tutmakta zorlanınca top kafasına çarptı. İlginç şekilde potaya doğru yön alan topun sayı olmasıyla herkes şaşkına döndü.

Khimki bu basketle 2 sayıyı hanesine yazdırmayı başardı. İşte o anlar;

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Son güncelleme 10:30 | 22 Kasım 2018
Buducnost euroleague Khimki
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