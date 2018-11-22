Euroleague tarihinin en ilginç basketi! Amacı başkaydı…

SKOR DIŞ HABERLER / THY Euroleague’de geçtiğimiz gece oynanan Khimki-Buducnost mücadelesinde akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı.
Karşılaşmanın ikinci çeyreğinde hücum geliştiren Khimki’nin başarılı oyuncusu Stefan Markovic, pota altında boşta duran arkadaşı Jordan Mickey’i topla buluşturmak istedi.
Ancak Mickey, Markovic’in hızlı pasını tutmakta zorlanınca top kafasına çarptı. İlginç şekilde potaya doğru yön alan topun sayı olmasıyla herkes şaşkına döndü.
Khimki bu basketle 2 sayıyı hanesine yazdırmayı başardı. İşte o anlar;
Euroleague’de ilginç basket!
Khimki ekibinin yıldızı Stefan Markovic, pas vermek isterken topu Jordan Mickey’inin kafasından sektirip sayıyı buldu… pic.twitter.com/F3kq2HdllM
— SKOR (@SozcuSkor) 22 Kasım 2018