Erwin Koeman’dan oyuncularına Trabzonspor reçetesi: ‘Sakin kalın, kazanın’

İrfan YİRMİBEŞ / Teknik Direktör Erwin Koeman milli arada Trabzonspor'u hem takım olarak analiz etti, hem de zorlu deplasman hakkında bilgi aldı.

Hollandalı hoca, bordo-mavililerin hem bu sezon evinde oynadığı maçların hem de geçmiş yıllarda iki takım arasında yapılan karşılaşmaların görüntülerini izledi.

İlk kez gideceği Trabzon deplasmanlarında atmosferin oldukça gergin olduğunu gören sarı-lacivertli teknik adam futbolcularına da önemli uyarılar yaptı.

TAHRİKLERE KAPILMAYACAĞIZ

Koeman, Trabzon'da Belhanda'nın kırmızı kart görmesinden sonra G.Saray'ın dağılmasını örnek göstererek “Rakip F.Bahçe maçlarına da farklı anlam yüklüyor. Maç gergin geçecektir. Saha içinde ve tribünlerden gelecek tahriklere asla kapılmayacağız, kulaklarımızı tıkayacağız. Tamamen oyuna konsantre olacağız. Sakin kalacağız, sabırlı ve dikkatli olacağız. Bu maçı kazanırsak önümüz açılır. Sakin olursak kazanırız” diye telkinde bulundu.

FENERBAHÇE’NİN EKSİKLERİ

MİLLİLER: M. Topal, İsla, Berke, Skrtel, Slimani, Eljif, Neustadter, Ayew, Ferdi (sakat), Benzia, Reyes

SAKATLAR: Alper, Hasan Ali (milli), Şener, Tolga, Oğuz Kağan

KADRO DIŞI: Volkan, Aatıf, Kameni (milli), Dirar (milli), Ozan, Uygar

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