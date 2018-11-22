GS’yi eksikler düşündürüyor! Galatasaray Konyaspor maçı ne zaman saat kaçta?

Süper Lig’de 13. hafta Galatasaray Konyaspor maçı ile açılıyor. Son haftalarda üst üste yaşanan sakatlıklar ve cezalılar ise kadroda zorunlu değişikliklere gitmek zorunda kalan Galatasaray evinde, ikinci kez takımın başında geçen Aykut Kocaman’lı Konyaspor’u ağırlayacak. Galatasaray’da, Fatih Terim ve Hasan Şaş, futbolculardan ise Rodrigues, Donk ve Ndiaye cezalı durumda. Belhanda, Sinan Gümüş, Emre Akbaba ve Nagatomo’nun sakatlıkları bulunuyor. Serdar Aziz, Fernando ve Eren Derdiyok’un son durumu ise maçtan hemen önce belli olacak. Sonucu merakla beklenen karşılaşma için ise taraftarlar “Galatasaray Atiker Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda” sorusuna yanıt arıyor. İşte, Galatasaray Konya maçı detayları…

GALATASARAY KONYASPOR MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Galatasaray Konyaspor maçı bu hafta 24 Kasım Cuma akşamı saat 20.00’da oynanacak. Mücadele Bein Sports 1 kanalında canlı olarak yayınlanacak.

GALATASARAY KONYASPOR MUHTEMEL İLK 11

Galatasaray: Muslera, Maicon, Ozan, Serdar, Mariano, Selçuk, Fernando, Ömer, Feghouli, Onyekuru, Eren

Konyaspor: Serkan, Skubic, Diagne, Uğur Demirok, Ferhat, Jonsson, Jevtovic, Ömer Ali Şahiner, Milosevic, Fofana, Yatabare

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GALATASARAY’DA EKSİKLER KARA KARA DÜŞÜNDÜRÜYOR

Galatasaray’da bu önemli maç öncesinde teknik ekipten Fatih Terim ve Hasan Şaş, futbolculardan ise Rodrigues, Donk ve Ndiaye cezalı durumda. Belhanda, Sinan Gümüş, Emre Akbaba ve Nagatomo’nun sakatlıkları bulunuyor. Serdar Aziz, Fernando ve Eren Derdiyok’un son durumu ise maçtan hemen önle belli olacak.

AYKUT KOCAMAN İLK MAÇINA ÇIKIYOR

Atiker Konyaspor’da 12 hafta sonunda Rıza Çalımbay ile yollar ayrılmış geçtiğimiz hafta Aykut Kocaman takımın başına getirilmişti. Bir süredir Konyaspor ile antrenmanlara çıkacak olan Kocaman takımın başında ilk maçına çıkacak.

Atiker Konyaspor 12 haftasın geride kalan Spor Toto Süper Lig’de 17 puanla 9. sırada bulunuyor.

Galatasaray ise 23 puanla Başakşehir’in 4 puan gerisinde ikinci sırada yer alıyor…

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KONYASPOR HAZIRLIKLARINI SÜRDÜRÜYOR

Atiker Konyaspor, Spor Toto Süper Lig’in 13. haftasında 23 Kasım Cuma günü Galatasaray’la deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Kayacık Tesisleri’nde teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, salonda fitness çalışmasıyla başladı. Antrenmana, sahada çabukluk ve koordinasyon hareketleriyle devam edildi. Futbolcular, top kapma ve pas çalışmasının ardından idmanı çift kale maçla tamamladı.