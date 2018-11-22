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CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi | Vakıfbank 3-1 Stuttgart
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CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi | Vakıfbank 3-1 Stuttgart

Vakıfbank, CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk maçında konuğu Stuttgart'ı 3-1 mağlup etti.

22 Kasım 2018 22:27

Devler Ligi’nin son şampiyonu VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi A Grubu’ndaki ilk maçında Stuttgart’ı 25-13, 20-25, 25-19 ve 25-17’lik setlerle 3-1 mağlup etti.

Şampiyonlar Ligi’ndeki yenilmezlik serisini 23 maça çıkaran sarı-siyahlılar, gruptaki ikinci maçında 20 Aralık Perşembe günü  TSİ 19.00’da Bulgaristan’da Maritza Plovdiv ile karşılaşacak.

SALON: VakıfBank Spor Sarayı

HAKEMLER: Vlastimil Kovar (Rusya), Eidar Zulfugarov (Azerbaycan)

VAKIFBANK: Zehra, Cansu, Zhu, Milena, Lonneke, Kelsey, Gizem (L), Melis, Ebrar, Buket

STUTTGART: Poll, Tapp, Rivers, Wilhite, McCage, Bugg, Koskelo (L), Sandor, Kastner, Van Daelen, Schaefer, Tomazela

SETLER: 25-13, 20-25, 25-19, 25-17

SÜRE: 98 dakika (22, 28, 25, 23) 21 Kasım 2018 Eczacıbaşı VitrA, Şampiyonlar Ligi`ne galibiyetle başladı 2019 CEV Şampiyonlar Ligi B Grubu ilk maçında, Uralochka-NTMK Ekaterinburg takımını konuk eden Eczacıbaşı VitrA, karşılaşmadan 3-0 galip ayrıldı. İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 22:27 | 22 Kasım 2018
CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi Stuttgart vakıfbank voleybol
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