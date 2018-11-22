CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi | Vakıfbank 3-1 Stuttgart

Devler Ligi’nin son şampiyonu VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi A Grubu’ndaki ilk maçında Stuttgart’ı 25-13, 20-25, 25-19 ve 25-17’lik setlerle 3-1 mağlup etti.
Şampiyonlar Ligi’ndeki yenilmezlik serisini 23 maça çıkaran sarı-siyahlılar, gruptaki ikinci maçında 20 Aralık Perşembe günü TSİ 19.00’da Bulgaristan’da Maritza Plovdiv ile karşılaşacak.
SALON: VakıfBank Spor Sarayı
HAKEMLER: Vlastimil Kovar (Rusya), Eidar Zulfugarov (Azerbaycan)
VAKIFBANK: Zehra, Cansu, Zhu, Milena, Lonneke, Kelsey, Gizem (L), Melis, Ebrar, Buket
STUTTGART: Poll, Tapp, Rivers, Wilhite, McCage, Bugg, Koskelo (L), Sandor, Kastner, Van Daelen, Schaefer, Tomazela
SETLER: 25-13, 20-25, 25-19, 25-17
SÜRE: 98 dakika (22, 28, 25, 23)