Cedi Osman’dan müthiş performans! Ama kazanan LeBron James…

SKOR DIŞ HABERLER / NBA’de geride kalan gecede oynanan maçlar içinde en dikkat çekeni LA Lakers ve Cleveland Cavaliers arasında oynanan mücadele oldu. Mili yıldız Cedi Osman’ın parladığı maça LeBron James’in performansı damga vurdu.

Baştan sona çekişmeli geçen maçı Lakers 109-105 kazanmayı başarırken Los Angeles ekibinin yıldızı LeBron James’in 32 sayı, 14 ribaund ve 7 asistlik grafiği galibiyette kritik rol oynadı.

Lakers formasıyla ilk kez eski takımı Cleveland’a konuk olan tecrübeli yıldız oyunuyla alkış toplarken milli basketbolcumuz Cedi Osman yenilgiye rağmen sergilediği oyunla takdirleri aldı.

Genç basketbolcu attığı 21 sayı ile takımının en skorer ismi oldu ancak Cleveland’ı mağlubiyetten kurtarmaya yetmedi. Maç boyunca 42 dakika sahada kalan ve en fazla süre alan oyuncu olan Cedi, 7 ribaund ve 2 asist yaparken 7’de 5 üç sayılık isabetine ulaştı.

Cleveland’da Cedi Osman’ı 20 sayı atan Jordan Clarkson takip ederken Lakers’ta ise LeBron’un ardından en fazla sayı atan isim 15 sayı ile Lonzo Ball oldu.

Cedi Osman’ın Lakers karşısındaki harika performansı:

42 dakika, 21 sayı, 7 ribaund, 2 asist, 1 blok, 0 top kaybı, 7/13 şut isabeti, 5/7 üçlük isabeti

– Sonuçlar

Charlotte Hornets-Indiana Pacers: 127-109

Philadelphia 76ers-New Orleans Pelicans: 121-120

Atlanta Hawks-Toronto Raptors: 108-124

Boston Celtics-New York Knicks: 109-117

Chicago Bulls-Phoenix Suns: 124-116

Cleveland Cavaliers-Los Angeles Lakers: 105-109

Houston Rockets-Detroit Pistons: 126-124

Milwaukee Bucks-Portland Trail Blazers: 143-100

Minnesota Timberwolves-Denver Nuggets: 101-103

Dallas Mavericks-Brooklyn Nets: 119-113

San Antonio Spurs-Memphis Grizzlies: 103-104

Utah Jazz-Sacramento Kings: 111-119

Golden State Warriors-Oklahoma City Thunder: 95-123

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