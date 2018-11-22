CANLI YAYIN: Maccabi Fox Fenerbahçe canlı izle! Maçı şifresiz canlı izle

Fenerbahçe, Euroleague maçında İsrail temsilcisi Maccabi karşısında sezonun 9. maçı için karşı karşıya geliyor. Fenerbahçe’de geçtiğimiz maç Darüşşafaka karşısında 300. galibiyetini elde eden Obradovic Maccabi engelini de kayıpsız geçmek istiyor. Taraftarların sabırsızlıkla beklediği Fenerbahçe Maccabi maçı canlı izle linki…

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MACCABİ FOX FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

İsrail’in başkenti Tel Aviv’deki Menora Mivtachim Arena’da TSİ 22.05’te başlayacak mücadele beIN Sports Haber (şifresiz) ve beIN Sports HD 3’ten naklen yayınlanacak.

FENERBAHÇE BASKETBOL TAKIMINDA SON DURUM

Fenerbahçe, EuroLeague’de çift maç haftasının ilk karşılaşmasında Darüşşafaka Tekfen’i Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda ağırladı. Rakibine karşı maçı baştan sona üstün götüren ve 12 oyuncusundan da skor katkısı alarak parkeden 100-79 galip ayrılan Fenerbahçe’de Melih Mahmutoğlu 16, Ali Muhammed ise 15 sayı üretti. Marko Guduric, Joffrey Lauvergne ve Jan Vesely ise 13’er sayı buldu. Obradovic’in öğrencilerinin sekiz maç sonunda yedi galibiyeti bulunuyor.

Fenerbahçe, Trabzonspor’un ligden çekişmiş olması nedeniyle geride bıraktığımız hafta sonunda Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi’nde maça çıkmadı.