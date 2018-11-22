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CANLI YAYIN: Darüşşafaka Tekfen Anadolu Efes canlı izle! Avrupa’da Türk gecesi…
Euroleague

CANLI YAYIN: Darüşşafaka Tekfen Anadolu Efes canlı izle! Avrupa’da Türk gecesi…

Euroleague maçında yine iki Türk temsilcisi karşı karşıya geliyor. Avrupa Ligi'nin 9. haftasında Darüşşafaka sahasında Anadolu Efes'i ağırlıyor. Son üç maçını kazanarak iyi bir çıkış yaşayan Efes, Euroleague'de sadece bir galibiyeti bulunan Darüşşafa karşısında galibiyet arayacak. Karşılaşmayı izlemek isteyen basket severler için haberimizin içerisinde Darüşşafaka Efes maçı canlı yayın bağlantısı bulunuyor.

22 Kasım 2018 19:25

Euroleague 9. haftası Türk derbisine sahne olacak. Temsilcimiz Darüşşafaka Tekfen sahasında diğer temsilcimiz Anadolu Efes'i ağırlıyor. Galibiyet parolasıyla sahaya çıkacak iki temsilcimizin maçı heyecanla bekleniyor. Mücadeleyi izlemek isteyenler haberimizi içerisinde Darüşşafaka Tekfen Anadolu Efes maçı canlı yayın bağlantısı bulunuyor.

DARÜŞŞAFAKA EFES CANLI İZLE

DARÜŞŞAFAKA ANADOLU EFES MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

22 Kasım Perşembe günü Volkswagen Arena’da oynanacak karşılaşma saat 20.15’te başlayacak ve beIN Sports HD 4’ten naklen yayınlanacak. Lacivert-beyazlı takım, Avrupa Ligi’nde çıktığı 8 karşılaşmada 6 galibiyet ve 2 mağlubiyet yaşadı. Yeşil-siyahlı ekip ise 8 karşılaşmasının sadece birini kazanabildi.

ANADOLU EFES 603. MAÇINA ÇIKIYOR

Anadolu Efes, Darüşşafaka Tekfen karşılaşmasıyla Avrupa kupalarındaki 630. maçına çıkacak. Lacivert-beyazlı ekip, bugüne kadar Avrupa kupalarında oynadığı 629 karşılaşmada 346 galibiyet ve 283 yenilgi yaşadı. 2001-2002 sezonundan itibaren katıldığı Avrupa Ligi’nde 382. maçına çıkacak Anadolu Efes, bu organizasyonda bugüne kadar oynadığı karşılaşmalarda 189 galibiyet ve 192 yenilgi gördü.

Son güncelleme 20:03 | 22 Kasım 2018
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