Beşiktaş yönetimi kesenin ağzını açtı! 3 maç için prim…

Ali AYDIN / Süper Lig ve Avrupa Ligi'nde üst üste kader maçlarına çıkacak Beşiktaş'ta parola belli oldu.

Deplasmandaki Ankaragücü maçı ile bu cumartesi başlayacak. 9 günlük periyotta perşembe Sarpsborg'a konuk olduktan sonra Galatasaray'ı derbide ağırlayacak siyah-beyazlılarda hesaplar 3'te 3 üzerinden yapılıyor.

Kötü gidişi unutturacak ve alınacak 9 puanla hem lig hem de Avrupa kulvarında iddialı duruma gelmeyi planlayan Beşiktaş'ta yönetim, prim kartına başvurdu.

ADALI VE KAVALCI TESİSTE TAKİPTE

Söz konusu üç maçta üç galibiyet alınması halinde tüm futbolculara 50 şer bin TL prim dağıtılacak. Bu sezon paket maç ödülü dağıtmayan, kazanılan puana göre prim veren siyah-beyazlı yönetim, kötü gidişi tersine çevirmek adına bu çözümü buldu.

Öte yandan, yönetim Ümraniye'de daha fazla vakit geçiriyor. Özellikle İkinciBaşkan Serdal Adalı ve yönetici Ahmet Kavalcı, idmanları takip ediyor, futbolcularla yakından ilgileniyor.

İki idareci, teknik heyetle de sürekli görüş alışverişinde bulunuyor.

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