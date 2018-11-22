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Amatör maçta kavga çıktı, 11 futbolcu kırmızı kart gördü

Sakarya 1'inci Amatör Ligi'nde Küçücek Beldespor ile Akyazı Çınarlık Gençlikspor oynanan maçta oyuncular arasında kavga çıktı. Taraftarların da karıştığı kavgada 11 oyuncu kırmızı kart gördü. Yumruk yumruğa çıkan kavga maçı tatil ettirdi.

22 Kasım 2018 22:00

Sakarya 1. Amatör Ligi’nde mücadele eden Küçücek Beldespor ile Akyazı Çınarlık Gençlikspor karşı karşıya geldi. Mücadele sırasında oyuncular arasında kavga çıktı. Yaşanan kavgaya taraftar da karıştı. Çıkan kavga sonrasında olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polis ekipleri çıkan kavgayı müdahale ederek sonlandırırken, yaşanan olay sonrası her iki takımdan toplamda 11 futbolcu kırmızı kart gördü ve maç tatil edildi. Her iki takımda oyuncu sayısı 7’den aşağı düşmesinden dolayı 2 takım da hükmen mağlup sayıldı.

“İki takım oyuncularına ceza yağdı”

Sakarya Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) Disiplin Kurulu yaşanan olaylar nedeniyle her iki takımın oyuncularına ceza yağdırdı. Küçücek Beldespor’da Tarık Aziz Demirci’ye üç maç, Şükrü Aydemir, Samet Kılıç, Yunus Çetin, Ferdi Akın, Şefik Yıldız, Emre Yazıksız ve Muhammet Çetin’e ikişer maç ceza verildi. Akyazı Çınarlık Gençlikspor’da ise Bilal Genç’e 5 maç, Muhammet Kurt, Muhammet Oruç, Onur Eyüp ve Yusuf Kurt’a ikişer maç Hasan Öztürk’e 1 maç oynamama cezası verildi. Ali Ramazanoğlu’na ise hak mahrumiyeti cezası kesildi. 21 Kasım 2018 Futbolcusu ölümden döndü! Başkan gözyaşlarına boğuldu... Trabzon 1´inci Amatör Küme B Grubu´nda bugün Beşikdüzüspor ile Gençlerbirliği arasında oynanan 11´inci hafta mücadelesinde rakibiyle çarpışan Beşikdüzüsporlu Yusuf Özen´in dili boğazına kaçtı. Karşılaşmada görevli sağlıkçının hızlı müdahalesi sonucu oyuncu ölümden döndü. Futbolcusunun o halini gören kulüp başkanı Önder Öztürk gözyaşlarını tutamadı. İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 00:17 | 23 Kasım 2018
Akyazı Çınarlık Gençlikspor Küçücek Beldespor Sakarya 1. Amatör Ligi
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