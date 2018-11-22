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12 Dev Adam’ın İspanya ve Karadağ maçı kadrosu belli oldu
Milli Takımlar

12 Dev Adam’ın İspanya ve Karadağ maçı kadrosu belli oldu

2019 FIBA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri kapsamında Türkiye'nin 29 Kasım Perşembe günü Ankara'da İspanya ve 2 Aralık Pazar günü de deplasmanda Karadağ ile oynayacağı karşılaşmalarının 15 kişilik kadrosu belli oldu.

22 Kasım 2018 21:24

Türkiye A Milli Erkek Basketbol Takımı’nın 2019 FIBA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri kapsamında 29 Kasım Perşembe günü Ankara'da İspanya ve 2 Aralık Pazar günü de deplasmanda Karadağ ile oynayacağı karşılaşmalarının 15 kişilik sporcu kadrosu belli oldu.

25 Kasım'da Ankara'da kampa girecek olan 12 Dev Adam, 29 Kasım Perşembe günü saat 19.00'da Ankara Spor Salonu'nda İspanya ile karşılaşacak. Ay-yıldızlı ekip, 2 Aralık Pazar akşamı TSİ 21.00'de oynayacağı Karadağ maçından bir gün önce bu ülkeye hareket edecek.

Milli takımın kadrosunda şu isimler bulunuyor:

“Doğuş Balbay, Sertaç Şanlı, Metecan Birsen (Anadolu Efes), Tolga Geçim (Banvit), Kartal Özmızrak, Oğuz Savaş (Darüşşafaka Tekfen), Melih Mahmutoğlu, Sinan Güler (Fenerbahçe), Göksenin Köksal, Ege Arar (Galatasaray), Semih Erden (İstanbul Büyükşehir Belediyespor), Berk Uğurlu (Pınar Karşıyaka), Berkan Durmaz (Tofaş), Metin Türen (Türk Telekom), Scott Wilbekin (Maccabi Tel Aviv)” 22 Kasım 2018 Cedi Osman`dan müthiş performans! Ama kazanan LeBron James... NBA'de gecenin öne çıkan karşılaşmasında LA Lakers deplasmanda Cleveland Cavaliers'a konuk oldu. Lakers formasıyla ilk kez eski takımı Cleveland deplasmanına çıkan LeBron James 32 sayılık performansıyla 109-105'lik galibiyette önemli rol oynadı. Cleveland'ın en skorer ismi Cedi Osman 5 üçlük atarak kariyer rekoru kırdığı maçı 21 sayı ile tamamladı ancak bu takımına yetmedi. İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 21:24 | 22 Kasım 2018
12 dev adam 2019 FIBA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri FIBA Dünya Kupası İspanya Karadağ Türkiye A Milli Erkek Basketbol Takımı
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