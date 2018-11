UEFA Uluslar Ligi’nde C Ligi’ne düşen Türkiye’nin rakipleri netleşti

UEFA’nın yeni organizasyonu Uluslar Ligi’nde grup etabı, dün oynanan maçlarla sona erdi. Hollanda, İsviçre, Portekiz ve İngiltere’nin finale yükseldiği UEFA Uluslar Ligi’nde Türkiye, B Ligi 2. Grup’u son sırada tamamlayarak C Ligi’ne düştü. Düşen ve çıkan takımların belli olduğu UEFA Uluslar Ligi’nde Türkiye’nin C Ligi’nde eşleşmesi muhtemel rakipleri de kesinleşti.

Küme düşmenin olmadığı D Ligi’nde C Ligi’ne yükselen takımlar Gürcistan, Makedonya, Kosova ve Belarus oldu. B Ligi 2. Grup’u 3 puanla son sırada tamamlayan Türkiye, Kuzey İrlanda, İrlanda Cumhuriyeti ve Slovakya ile birlikte C Ligi’ne düştü. İsrail, Romanya, Azerbaycan, Bulgaristan, Macaristan, Yunanistan ve Karadağ ise C Ligi’nde kaldı.

Böylece Türkiye ile birlikte C Ligi’nde yer alacak takımlar şu şekilde oluştu:

Kuzey İrlanda, İrlanda Cumhuriyeti, İsrail, Romanya, Azerbaycan, Bulgaristan, Macaristan, Yunanistan, Karadağ, Gürcistan, Makedonya, Belarus

Türkiye bu rakipler ile birlikte 4 gruba dağılacak. Kuralar 2 Aralık’ta çekilecek.

FİNAL 9 HAZİRAN’DA

Turnuvada Hollanda, İsviçre, Portekiz ve İngiltere’nin yarışacağı finallerin tarihleri de belli oldu. Buna göre UEFA Uluslar Ligi’nde yarı final maçları 5-6 Haziran’dan, final ve üçüncülük maçları ise 9 Haziran’da oynanacakç