SÖZCÜ PLUS GİRİŞ
Son Dakika: Cumhur İttifakı görüşmelerinde flaş gelişme!
Türkiye kazanmayı unuttu
Milli Takımlar

Türkiye kazanmayı unuttu

Mircea Lucescu yönetiminde UEFA Uluslar C Ligi’ne düşen Türkiye, üst üste 4. karşılaşmada galibiyet göremedi.

21 Kasım 2018 08:13

İsveç yenilgisinin ardından UEFA Uluslar C Ligi'ne düşen A Milli Futbol Takımımız, hazırlık maçında Ukrayna ile yenişemedi. Rakibini Antalya'da ağırlayan Ay-Yıldızlılar, sahadan 0-0'lık sonuçla ayrıldı. Kötü bir zeminde oynanan mücadelenin son bölümünde taraftarlar, Yıldırım Demirören ve Lucescu'yu tezahüratlarla protesto etti. Türkiye, oynadığı son 4 maçta galibiyet yüzü göremedi.

21 Kasım 2018 İsveç, Rusya`yı da devirdi ve A Ligi`ne yükseldi! Türkiye'nin son sırada yer alarak bir alt lige düştüğü UEFA Uluslar Ligi B Ligi 2. Grup'ta lider İsveç oldu. Grubun son maçında konuğu Rusya'yı 2-0 mağlup eden İsveç, ikili averajda rakibini geçerek adını A Ligi'ne yazdırdı. İlgili Haberi Oku

Mircea Lucescu, Antalya Stadı’nda yapılan maçın ardından düzenlenen basın toplantısında kendisi hakkında olumsuz eleştiri yapanların işin uzmanı olmadığını aktardı.  Kendisini eleştirenlerin milli takıma yardım etmediğini savunan Mircea Lucescu, şöyle konuştu:

“Bunların bildiği tek şey polemik yaratmak. Yardımcı olmaktan ziyade bu tür konuları konuşuyorlar. Bu tür konuşan insanların beni beğenmesine ihtiyacım yok. Benim arkamda gerçekler var. Yaptığım bir tarih var ve bu tarihte başarılar var. Doğal olarak kontrat falan konuşanlar ne konuşuyor bilmiyorum. Benim mesleğime, insanlığa saygım var. Gençlere yardım edeceklerine, kendi kulüplerinde oynamaları için motive edeceklerine, onları daha ileriye taşımak için yazılar yazmaları ve konuşmaları gerekirken sadecek kritik yapıyorlar ve çözüm bulmuyorlar. Bu bir çözüm değil, mantık değil. Bu konuda daha söyleyecek bir şey yok.”

Son güncelleme 08:13 | 21 Kasım 2018
Mircea Lucescu türkiye
GÜNÜN MAÇLARI
Galatasaray
23/11/2018 - 19:30
-
Konyaspor
BB Erzurumspor
24/11/2018 - 12:30
-
Antalyaspor
TÜMÜNÜ GÖR

İDDAA

Türkiye
UEFA Uluslar Ligi B Ligi Grup 2 17.11.2018 - 20:00 Rotterdam Splatz
İsveç