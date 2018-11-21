Türkiye kazanmayı unuttu

İsveç yenilgisinin ardından UEFA Uluslar C Ligi'ne düşen A Milli Futbol Takımımız, hazırlık maçında Ukrayna ile yenişemedi. Rakibini Antalya'da ağırlayan Ay-Yıldızlılar, sahadan 0-0'lık sonuçla ayrıldı. Kötü bir zeminde oynanan mücadelenin son bölümünde taraftarlar, Yıldırım Demirören ve Lucescu'yu tezahüratlarla protesto etti. Türkiye, oynadığı son 4 maçta galibiyet yüzü göremedi.

İsveç, Rusya`yı da devirdi ve A Ligi`ne yükseldi! Türkiye'nin son sırada yer alarak bir alt lige düştüğü UEFA Uluslar Ligi B Ligi 2. Grup'ta lider İsveç oldu. Grubun son maçında konuğu Rusya'yı 2-0 mağlup eden İsveç, ikili averajda rakibini geçerek adını A Ligi'ne yazdırdı. İlgili Haberi Oku

Mircea Lucescu, Antalya Stadı’nda yapılan maçın ardından düzenlenen basın toplantısında kendisi hakkında olumsuz eleştiri yapanların işin uzmanı olmadığını aktardı. Kendisini eleştirenlerin milli takıma yardım etmediğini savunan Mircea Lucescu, şöyle konuştu:

“Bunların bildiği tek şey polemik yaratmak. Yardımcı olmaktan ziyade bu tür konuları konuşuyorlar. Bu tür konuşan insanların beni beğenmesine ihtiyacım yok. Benim arkamda gerçekler var. Yaptığım bir tarih var ve bu tarihte başarılar var. Doğal olarak kontrat falan konuşanlar ne konuşuyor bilmiyorum. Benim mesleğime, insanlığa saygım var. Gençlere yardım edeceklerine, kendi kulüplerinde oynamaları için motive edeceklerine, onları daha ileriye taşımak için yazılar yazmaları ve konuşmaları gerekirken sadecek kritik yapıyorlar ve çözüm bulmuyorlar. Bu bir çözüm değil, mantık değil. Bu konuda daha söyleyecek bir şey yok.”