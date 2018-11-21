Türkiye Belarus: 56 – 60

SALON: Kadir Has

HAKEMLER: Ognjen Jokic (xx), Maka Kupatadze (xx), Zoran Mitrovski (xx).

TÜRKİYE: Asena (x) 4, Olcay (xxx) 14, Melis(x) 4, Cansu (xx) 6, Işıl(xx) 5, Tuğçe (x), Quanitra (xx) 8, Tilbe (xx) 11, Özge (x), Gamze (x) 2, İlayda (x) 2, Esra (x).

BELARUS: Tarasava (x) 2 , Snytsina (xxx) 17, Rytsikava (x) 3, Likhtarovic (xx) 10, Ziuzkova (x) 3, Veremeyanka (xx) 6, Masko (x), Papova (xx) 10, Bentley (x) 2, Hasper (x) 7.

1’İNCİ PERİYOT: 17-17

DEVRE: 35-32

3’ÜNCÜ PERİYOT: 45-46

5 FAUL ALAN: Cansu Köksal

Mücadeleye hızlı başlayan taraf Türkiye oldu. Periyot sonuna doğru oyunu dengeleyen Belarus eşitliği yakaladı ve ilk periyot 17-17 beraberlikle sonuçlandı. Çekişmeli geçen ikinci periyotta Olcay Çakır’ın etkili oyununa, Belarus Snytsina ile cevap verdi. Soyunma odasına Türkiye 35-32’lik üstünlükle gitti. Karşılaşmanın ikinci yarısına Belarus etkili başladı. Ardı ardında sayılar bulan konuk ekip periyotu 45-41 üstünlükle tamamladı. Son periyotta ise çekişmenin geçtiği karşılaşmayı Belarus 60-56 kazandı.

Letonya ve Sırbistan’ın ortaklaşa düzenleyeceği Avrupa Şampiyonası’nın elemelerinde 32 takım 4’erli olarak 8 grupta mücadele edecek. Elemelerde grup birincilerinin yanı sıra, grup ikincilerinden en iyi 6 takım da finallere gitmeye hak kazanacak.