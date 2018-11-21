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‘Tarihin en kötü boksörü’ Böylesi görülmedi…

WBO Yarı Orta Sıklet boks mücadelesinde Amerikalı John Rincon ile karşılaşan Emanuel Williams izleyenleri şaşkına çevirdi. Ringde kendini savunmaktan aciz şekilde hareket eden Williams 84 saniye içinde nakavt edildi.

21 Kasım 2018 10:59

SKOR DIŞ HABERLER / ESPN’de canlı olarak yayınlanan WBO Yarı Orta Sıklet boks mücadelesinde, 20 yaşındaki Emanuel Williams izleyenleri şaşkına çeviren bir performans sergiledi.

Amerikalı John Rincon ile karşılaşan Williams, zil sesiyle rakibinin üzerine doğru ilerlerken boksör özelliklerinden hiçbirini gösteremedi.

Kendisini nasıl savunacağını bilemez tavırlar sergileyen genç boksör, karnına aldığı darbeyle bir anda yere yığıldı ve bir daha kalkamayarak nakavtla mağlup oldu.

Sadece 84 saniyede yere yığılan Williams için ‘tekniği çok kötü’ yorumları yapılırken maçın anlatıcısı ring kenarında kendisini gülmekten alıkoyamadı.

Öte yandan Twitter’da kısa sürede gündeme oturan Williams için “Rezalet! Bu adamın boks ringinde işi yok” yorumları yapıldı.

Son güncelleme 11:04 | 21 Kasım 2018
Emanuel Williams John Rincon
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