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Son dakika… Trabzonspor’da Ahmet Ağaoğlu başkanlığa aday oldu
Trabzonspor

Son dakika… Trabzonspor’da Ahmet Ağaoğlu başkanlığa aday oldu

Son dakika bilgisine göre; Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, olağan genel kurulda başkanlığa aday olduğunu açıkladı

21 Kasım 2018 14:00

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, olağan genel kurulda başkanlığa aday olduğunu açıkladı.

Ağaoğlu, yaptığı açıklamada, “8 Nisan 2018’de yapılan olağanüstü genel kurulda camiamızın bize vermiş olduğu zorlu ve onurlu görevin bilinciyle kulübümüzü ekonomik ve sportif başarı olarak layık olduğu seviyeye taşımak amacıyla olağan genel kurulumuzda başkan adayı olduğumu kamuoyunun bilgisine arz ederim.” ifadesini kullandı.

Trabzonspor’da olağan genel kurul 23-24 Kasım tarihlerinde Trabzonspor Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde, çoğunluk sağlanamaması halinde 1-2 Aralık’ta Hayri Gür Spor Salonu’da gerçekleştirilecek.

21 Kasım 2018 Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Trabzonspor maçı için kararını verdi! Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un, Süper Lig'in 13. haftasında deplasmanda oynayacakları Trabzonspor maçını tribünden izleme kararı aldığı öğrenildi. Koç geçtiğimiz haftalarda da Galatasaray derbisini Türk Telekom Stadyumu'nda izleyen ilk Fenerbahçe Başkanı olmuştu. İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 15:02 | 21 Kasım 2018
Ahmet Ağaoğlu trabzonspor
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