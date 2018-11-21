Portekizli futbolcu Luis Figo: “Quaresma ve Pepe’nin burada olması Türkiye için büyük şans”

İtalyan ekibi Roma'nın önemli oyuncularından Vincent Candela ve Portekizli efsane futbolcu Luis Figo İstanbul'da Efsane Sporcular Derneği'nin açılışına katıldı. İki futbolcu açılış öncesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Luis Figo, futbola getirilen gol çizgisi teknolojisi ve birçok ülkede kullanılmaya başlanan Video Yardımcı Hakem Sistemi ile ilgili konuşarak, “UEFA'nın genel olarak bir kararı. Efsane sporcular hakkında konuşmaya geldik” dedi.

“Pepe ve Quaresma Türkiye için büyük şans”

Vatandaşları Ricardo Quaresma ve Pepe'nin kariyeri hakkında konuşan Portekizli efsane futbolcu, “Takip ediyorum. İkisi de çok değerli oyuncular. Onları burada görmek Türkiye için çok büyük bir şans” açıklamasını yaptı.

“Hem Madrid hem de Barcelona'da oynamak büyük onur”

Hem Real Madrid hem de Barcelona'da forma giymenin nasıl bir duygu olduğu sorusuna ise Figo, “Bu işi profesyonel olarak yaptığım için pek zorlanmadım. İkisinde de oynamaktan çok büyük onur ve gurur duyuyorum” cevabını verdi.

Vincent Candela: “Cengiz Ünder'in önünün açık olduğunu düşünüyorum”

Roma'nın efsanelerinden biri olan Vincent Candela ise, Roma'da forma giyen milli futbolcu Cengiz Ünder ile ilgili, “Çok güzel gelişiyor. Daha çok genç ve Roma'ya geleli 1 yıl oldu. Önümüzdeki sene daha büyük işler yapacak. Büyük kulüplerden de teklifler almış. Önünün açık olduğunu düşünüyorum” diye konuştu.