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Paris Saint Germain’de Neymar ve Mbappe şoku!
Dünyadan Futbol

Paris Saint Germain’de Neymar ve Mbappe şoku!

Fransa ekibi Paris Saint-Germain'de (PSG) forma giyen Brezilyalı Neymar ve Fransız Kylian Mbappe, milli takım maçlarında sakatlandı.

21 Kasım 2018 08:04

Brezilya’nın Kamerun ile oynadığı hazırlık karşılaşmasında attığı bir şutun ardından sağ kasığından sakatlanan Neymar, bir süre tedavi görmesine rağmen oyuna devam edemedi. Richarlison, 8. dakikada yıldız futbolcunun yerine oyuna dahil oldu.

20 Kasım 2018 Kylian Mbappe: `Cavani`nin faul videosunu Neymar`a yolladım, sadece güldü` Brezilya-Uruguay hazırlık maçında Neymar ve Edinson Cavani arasında geçen bir pozisyonla ilgili Kylian Mbappe'den yorum geldi. Fransız yıldız pozisyonun videosunu Neymar'a yolladığını ve Brezilyalı futbolcunun sadece güldüğünü söyledi. İlgili Haberi Oku

Fransa’nın Uruguay ile karşılaştığı hazırlık maçında da genç yıldız Mbappe, rakip kaleciyle girdiği ikili mücadelenin ardından sağ omzundan sakatlanarak 36. dakikada yerini Florian Thauvin’e bıraktı.

18 Kasım 2018 Cavani - Neymar kavgası milli maça taşındı! Elini itince çıldırdı... Futbol dünyasının en çok merak ettiği gerginlikte son perde... Yıldızları barışmayan iki takım arkadaşı bu kez milli takım karşılaşmasında kapıştı. İlgili Haberi Oku

İki yıldız futbolcusu sakatlanan PSG, 24 Kasım’da ligde Toulouse, 28 Kasım’da ise UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Liverpool’u konuk edecek.

Son güncelleme 08:04 | 21 Kasım 2018
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