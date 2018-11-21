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Manuel Fernandes’in menajerinden Galatasaray açıklaması
Galatasaray

Manuel Fernandes’in menajerinden Galatasaray açıklaması

Süper Lig ekibi Galatasaray ile adı anılan Manuel Fernandes için menajeri Paulo Barbosa'dan açıklama geldi. Barbosa iddiaların gerçek olmadığını dile getirdi.

21 Kasım 2018 08:52

SKOR DIŞ HABERLER / Rus takımlarından Lokomotiv Moskova’da forma giyen eski Beşiktaşlı Manuel Fernandes hakkında çıkan transfer dedikodularına menajeri son noktayı koydu.

2014 yılından beri Rusya’da forma giyen 32 yaşındaki orta saha oyuncusunun ara transferde Galatasaray’a transfer olabileceği iddia edildi.

Konu hakkında açıklama yapan menajer Paulo Barbosa, “Fernandes’i, Galatasaray’a teklif ettiğim doğru değil. Herhangi bir Galatasaraylı yöneticiyle Fernandes konusunda görüşme yapmadım” ifadelerini kullandı.

Benfica, Everton, Valencia gibi Avrupa devlerinde forma giyen Portekizli yıldız, 2011 yılında Valencia’dan Beşiktaş’a transfer olup 3 sezon forma giydikten sonra bedelsiz şekilde Lokomotiv Moskova’nın yolunu tutmuştu.

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Son güncelleme 08:52 | 21 Kasım 2018
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