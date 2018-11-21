SÖZCÜ PLUS GİRİŞ
Son Dakika: Cumhur İttifakı görüşmelerinde flaş gelişme!
İrlanda’da O’Neill dönemi sona erdi
Dünyadan Futbol

İrlanda’da O’Neill dönemi sona erdi

İrlanda Futbol Federasyonu, milli takım teknik direktörü Martin O'Neill ile yollarını ayırdı.

21 Kasım 2018 14:37

Federasyondan yapılan açıklamada, 2013 yılından bu yana İrlanda Mili Takımı’nı çalıştıran 66 yaşındaki teknik adam Martin O’Neill’ın sözleşmesinin karşılıklı anlaşmayla feshedildiği belirtildi. Açıklamada, antrenör Roy Keane’in de görevinden ayrıldığı kaydedildi. 2016 Avrupa Futbol Şampiyonası’nda O’Neill ile son 16 turuna çıkan İrlanda, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grubu galibiyetsiz kapatarak C Ligi’ne düştü.

O’Neill yönetiminde 55 maça çıkan İrlanda, sahadan 19 kez galibiyetle ayrılırken, 16 mücadelede ise mağlup oldu.

Son güncelleme 14:37 | 21 Kasım 2018
GÜNÜN MAÇLARI
Galatasaray
23/11/2018 - 19:30
-
Konyaspor
BB Erzurumspor
24/11/2018 - 12:30
-
Antalyaspor
TÜMÜNÜ GÖR

İDDAA

Türkiye
UEFA Uluslar Ligi B Ligi Grup 2 17.11.2018 - 20:00 Rotterdam Splatz
İsveç