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İngiliz devi Arsenal için flaş Cengiz Ünder iddiası!
İngiltere Premier Lig

İngiliz devi Arsenal için flaş Cengiz Ünder iddiası!

İngiliz medyası Arsenal'de sakatlanan Denny Welbeck'in yerini dolduracak isimler arasında Cengiz Ünder'in de olduğunu iddia etti.

21 Kasım 2018 20:26

İngiltere Premier Lig devlerinden Arsenal’de sakatlanan başarılı kanat oyuncusu Danny Welbeck’in yerine transfer edilmesi beklenilen isimler arasında Cengiz Ünder de gösterildi.

Sky Sports’un haberine göre Arsenal başkanı Raul Sanllehi, Ocak ayında mutlaka transfer yapmak istiyor ve bunun için 3 isim belirledi. Buna göre Arsena’in transfer listesinde bu isimler yer alıyor; Nicolas Pepe, Ousmane Dembele ve Cengiz Ünder…

21 yaşındaki milli yıldızımız Cengiz Ünder, bu sezon Roma forması ile çıktığı 14 karşılaşmada 3 gol 5 asistlik performans sergiledi.

ALDAİR: “ROMA’DA KALMALI”

İstanbul’da düzenlenen bir organizasyonda açıklamalarda bulunan Brezilyalı eski stoper Aldair, Cengiz Ünder’in Avrupa’da çok sayıda kulüp tarafından takip edildiğini belirterek, “Roma’da devam etmesi onun için daha iyi olabilir. Kendini biraz daha geliştirirse çok daha güzel sonuçlar alacağını düşünüyorum.” diye konuştu.

Son güncelleme 20:26 | 21 Kasım 2018
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