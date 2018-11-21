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Futbolcusu ölümden döndü! Başkan gözyaşlarına boğuldu…
Diğer Sporlar

Futbolcusu ölümden döndü! Başkan gözyaşlarına boğuldu…

Trabzon 1´inci Amatör Küme B Grubu´nda bugün Beşikdüzüspor ile Gençlerbirliği arasında oynanan 11´inci hafta mücadelesinde rakibiyle çarpışan Beşikdüzüsporlu Yusuf Özen´in dili boğazına kaçtı. Karşılaşmada görevli sağlıkçının hızlı müdahalesi sonucu oyuncu ölümden döndü. Futbolcusunun o halini gören kulüp başkanı Önder Öztürk gözyaşlarını tutamadı.

21 Kasım 2018 17:49

Beşikdüzü İlçe Sahası´nda saat 13.00´te başlayan karşılaşmanın 55´inci dakikasında hava topu mücadelesinde rakibiyle çarpışan Beşikdüzüsporlu Yusuf Özen (28) bir anda yere yığıldı. Dilinin boğazına kaçtığı tespit edilen futbolcu, maçta görevli sağlıkçı Cihat Yazıcı´nın hızlı müdahalesiyle hayata tutundu. Bu sırada büyük bir panik yaşayan ve korkan kulüp başkanı Önder Öztürk’ün gözyaşlarına boğulduğu görüldü.

Ardından sahaya gelen ambulans ile Vakfıkebir Devlet Hastanesi´ne götürülen oyuncunun çarpışmaya dayalı burnunda kırık olduğu ve yapılan kontrollerin ardından taburcu edildiği öğrenildi.

AMBULANS TEPKİSİ

Bu arada yaşanan olayın ardından maçı izlemeye gelen futbolseverler, amatör maçlarda saha kenarında ambulans bulunmamasına tepki gösterdi. Beşikdüzüspor Kulüp Başkanı Önder Öztürk de konuyla ilgili olarak sitemde bulunarak, “Talihsiz bir olay yaşandı. Maçın ikinci yarısında oyuncumuzun dili boğazına kaçtı. Sağlıkçının hızlı müdahalesiyle oyuncumuzun hayatı kurtarıldı. Kendisine de teşekkür ettik. Ambulanslar 1-2 yıl önce zannediyorum ödenek sorunu yaşandığı için amatör müsabakalardan kaldırıldı. Bugün yaşanan olayda zamanlama çok önemliydi. Amatör maçlarda saha kenarlarındaki ambulanslar neden kaldırıldı? Bölgesel lig ve profesyonel liglerde varsa amatörde de olması gerekiyor.  Amatör spor kulüplerinin de topyekün bu işe tepki koyması gerekir. Ambulansların statlarımızda olmasını istiyoruz. Sağlıkçıyı yollayanlar, ambulansı da göndersin” dedi.

Son güncelleme 17:51 | 21 Kasım 2018
amatör beşikdüzüspor trabzon
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