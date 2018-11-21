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FIFA’nın yöneticisi Sundra Rajoo gözaltına alındı!
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FIFA’nın yöneticisi Sundra Rajoo gözaltına alındı!

FIFA Etik Kurulu üyesi Sundra Rajoo, hakkındaki yolsuzluk iddiaları nedeniyle Malezya'da gözaltına alındı.

21 Kasım 2018 20:13

Rajoo’nun avukatı Cheow Wee, müvekkili Rajoo’nun bir FIFA toplantısı için bulunduğu İsviçre’den döndükten sonra Malezya Yolsuzluğa Karşı Mücadele Komisyonu tarafından gözaltına alındığını bildirdi.

Cheow Wee, Rajoo’nun bir gece gözaltında tutulduktan sonra diplomatik dokunulmazlığa sahip olduğu gerekçesiyle serbest bırakıldığını belirtti.

Hakkındaki yolsuzluk soruşturması devam eden Rajoo, Asya Uluslararası Merkezi Hakem Kurulundaki görevinden istifa etti.

Sundra Rajoo, geçen yıl FIFA Etik Kurulu Soruşturma Komisyonunda başkan vekilliği görevine getirilmişti.

Son güncelleme 20:13 | 21 Kasım 2018
fifa Sundra Rajoo
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