FIFA’dan Galatasaray’a 436 bin Euro

Fas Milli Takımı'nda sakatlanan Belhanda, 6 hafta forma giyemeyecek. Cimbom, Belhanda'sız 3 maçta 2 galibiyet aldı. Sarı-kırmızılılar Faslı yıldızın son 8 dakikada oyuna girdiği Ankaragücü maçını da kazanmayı başardı. Yıllık 3 milyon 350 bin Euro kazanan Belhanda'nın maaşının 436 bin Euro'sunu ise FIFA ödeyecek.

Toplam 3 bin 162 profesyonel Türk futbolcunun 853'ü bedelli askerlik yapacak! Türkiye Profesyonel Futbolcular Derneği, bedelli askerlikten yararlanacak olan futbolcuların sayısını açıkladı. Süper Lig'de forma giyen 77 futbolcu bedelli askerlik başvurusu yaparken, Türkiye'deki 3 bin 162 profesyonel Türk futbolcunun 853'ü bedelli askerlik yapacak. İlgili Haberi Oku

Öte yandan sezon başından beri sakatlıklarla boğuşan, üç futbolcusunun ceza almasıyla iyice sarsılan Galatasaray'da seferberlik ilan edildi. Kadro kurmakta güçlük çeken Teknik Direktör Fatih Terim, sağlık ekibiyle yaptığı toplantıda özellikle üç futbolcunun cuma günkü Konya maçına yetiştirilmesini istedi: Serdar, Ozan ve Nagatomo. Bu üç futbolcunun geri dönüşü, kadro kurmakta zorlanan deneyimli hocanın elini güçlendirirken savunmada sıkıntı kalmayacak.

Savunmanın göbeğindeki Serdar-Ozan ikilisini bozmak istemeyen Fatih Terim, ‘akciğer sönmesi sonrası' toparlamaya başlayan Nagatomo dönerse kanatlarda da rahatlayacak. Bek ve açık olarak bu bölgede Japon oyuncunun yanı sıra Ömer Bayram, Linnes ve Mariano olacak. Bu oyuncular önlü-arkalı kanatları oluşturabilir. Terim, dün idmana çıkan Eren'in de yakın takibe alınmasını istedi.