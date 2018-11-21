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Fenerbahçe’de Ferdi Kadıoğlu 4 hafta yok!
Fenerbahçe

Fenerbahçe’de Ferdi Kadıoğlu 4 hafta yok!

Almanya 21 Yaş Altı Milli Takımı ile yapılan maçta sakatlanan Fenerbahçe'nin Türk asıllı Hollandalı futbolcusu Ferdi Kadıoğlu'nun elinde kırık tespit edildi. Genç oyuncu 4 hafta sahalardan uzak kalacak.

21 Kasım 2018 18:30

Fenerbahçe’nin Türk asıllı Hollandalı futbolcusu Ferdi Kadıoğlu, elindeki kırık nedeniyle yaklaşık 4 hafta forma giyemeyecek.

Sarı-lacivertli kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, Hollanda ve Almanya 21 Yaş Altı Milli Takımları arasında yapılan maçta sakatlanan 19 yaşındaki oyuncunun elinde kırık tespit edildiği ve yapılan tetkikler sonucunda operasyona ihtiyaç duyulmayan Ferdi’nin yaklaşık 4 hafta sahalardan uzak kalacağı bildirildi. Ferdi Kadıoğlu, sezon başında Hollanda ekibi NEC Nijmegen’den kadroya dahil edilmişti. 21 Kasım 2018 İsmail Köybaşı: `Gerçekten Fenerbahçe`yi çok seviyorum` İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 18:30 | 21 Kasım 2018
Fenerbahçe ferdi hollanda sakatlık
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