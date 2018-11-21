SÖZCÜ PLUS GİRİŞ
Son Dakika: Cumhur İttifakı görüşmelerinde flaş gelişme!
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Trabzonspor maçı için kararını verdi!
Fenerbahçe

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Trabzonspor maçı için kararını verdi!

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un, Süper Lig'in 13. haftasında deplasmanda oynayacakları Trabzonspor maçını tribünden izleme kararı aldığı öğrenildi. Koç geçtiğimiz haftalarda da Galatasaray derbisini Türk Telekom Stadyumu'nda izleyen ilk Fenerbahçe Başkanı olmuştu.

21 Kasım 2018 09:20

Süper Lig’in 13. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Trabzonspor’a konuk olurken sarı lacivertlilerin başkanı Ali Koç’un mücadele için stada gidip gitmeyeceği ise merak konusu oldu.

Göreve geldiği andan itibaren diğer kulüplerle bozulan ilişkileri düzeltmek için kolları sıvayan Koç’un, yönetim kurulu üyeleriyle birlikte Trabzonspor deplasmanına giderek maçı tribünden izleyeceği öğrenildi.

3 Temmuz 2011’de başlayan ‘Şike Süreci’ sonrasında iki kulüp arasındaki ilişkiler gerginleşti ve Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım yıllarca Trabzonspor deplasmanına gitmedi.

Geçtiğimiz haftalarda oynanan Galatasaray-Fenerbahçe maçını da tribünden izleyen Ali Koç, sarı lacivertli kulübü Türk Telekom Stadyumu’nda başkan düzeyinde temsil eden ilk isim olmuştu.

Öte yandan Trabzon İl Güvenlik Kurulu, 25 Kasım’da oynanacak Trabzonspor-Fenerbahçe maçında sarı lacivertli taraftarların olmayacağını açıkladı. Deplasman yasağı kaldırılmasına rağmen iki kulüp arasındaki gerilim nedeniyle Fenerbahçe taraftarına uygulanan yasağın devam ettirilmesine karar verildi.

21 Kasım 2018 Ali Koç`un isyanı ses getirdi... Türkiye ile Avrupa arasındaki fark altyapı Avrupa'da küme düşen Türk futbolunun büyük sorunu altyapısızlık... SÖZCÜ, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un “Altyapıya yeterli sahayı veremiyoruz” sonrası üç büyüklerin tesis durumunu araştırdı. Sonuç çarpıcı... İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 09:23 | 21 Kasım 2018
ali koç Fenerbahçe trabzonspor
GÜNÜN MAÇLARI
Galatasaray
23/11/2018 - 19:30
-
Konyaspor
BB Erzurumspor
24/11/2018 - 12:30
-
Antalyaspor
TÜMÜNÜ GÖR

İDDAA

Türkiye
UEFA Uluslar Ligi B Ligi Grup 2 17.11.2018 - 20:00 Rotterdam Splatz
İsveç