Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Trabzonspor maçı için kararını verdi!

Süper Lig’in 13. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Trabzonspor’a konuk olurken sarı lacivertlilerin başkanı Ali Koç’un mücadele için stada gidip gitmeyeceği ise merak konusu oldu.

Göreve geldiği andan itibaren diğer kulüplerle bozulan ilişkileri düzeltmek için kolları sıvayan Koç’un, yönetim kurulu üyeleriyle birlikte Trabzonspor deplasmanına giderek maçı tribünden izleyeceği öğrenildi.

3 Temmuz 2011’de başlayan ‘Şike Süreci’ sonrasında iki kulüp arasındaki ilişkiler gerginleşti ve Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım yıllarca Trabzonspor deplasmanına gitmedi.

Geçtiğimiz haftalarda oynanan Galatasaray-Fenerbahçe maçını da tribünden izleyen Ali Koç, sarı lacivertli kulübü Türk Telekom Stadyumu’nda başkan düzeyinde temsil eden ilk isim olmuştu.

Öte yandan Trabzon İl Güvenlik Kurulu, 25 Kasım’da oynanacak Trabzonspor-Fenerbahçe maçında sarı lacivertli taraftarların olmayacağını açıkladı. Deplasman yasağı kaldırılmasına rağmen iki kulüp arasındaki gerilim nedeniyle Fenerbahçe taraftarına uygulanan yasağın devam ettirilmesine karar verildi.

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