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EURO 2020’de torbalar belli oldu! Türkiye…
Milli Takımlar

EURO 2020’de torbalar belli oldu! Türkiye…

EURO 2020 elemelerinin kura çekiminde takımların yer alacağı torbalar belli oldu

21 Kasım 2018 15:17

UEFA EURO 2020 Eleme Grupları torbaları, UEFA Uluslar Ligi müsabakaları sonucunda oluşan puanlamanın ardından belirlendi. Türkiye’nin 3’üncü torbada yer aldığı kura çekimi, İrlanda’nın başkenti Dublin’de 2 Aralık’ta gerçekleştirilecek.

55 takımın 10 grupta mücadele edeceği elemelerde, 5 tane 5, 5 tane de 6 takımdan oluşan grup olacak. Gruplarında ilk iki sırayı alan takımlar doğrudan turnuvada mücadele etme hakkını kazanacak. Diğer dört takım ise UEFA Uluslar Ligi Play-Off maçlarının ardından belirlenecek.

Elemelerde ilk maçlar 21-23 Mart 2019, son karşılaşmalar ise 17-19 Kasım 2019 tarihlerinde oynanacak. 12 Haziran-12 Temmuz 2020 tarihlerindeki şampiyonaya 12 Avrupa ülkesindeki 12 kent ev sahipliği yapacak.

Kura çekimindeki torbalar şöyle:

UEFA Uluslar Ligi torbası: Portekiz, Hollanda, İngiltere, İsviçre

1’inci torba: Belçika, Fransa, İspanya, İtalya, Hırvatistan, Polonya

2’nci torba: Almanya, İzlanda, Bosna Hersek, Ukrayna, Danimarka, İsveç, Rusya, Avusturya, Galler, Çekya

3’üncü torba: Türkiye, Slovakya, İrlanda, Kuzey İrlanda, İskoçya, Norveç, Sırbistan, Finlandiya, Bulgaristan, İsrail

4’üncü torba: Macaristan, Romanya, Yunanistan, Arnavutluk, Karadağ, Kıbrıs Rum Kesimi, Estonya, Slovenya, Litvanya, Gürcistan

5’inci torba: Makedonya, Kosova, Belarus, Lüksemburg, Ermenistan, Azerbaycan, Kazakistan, Moldova, Cebelitarık, Faroe Adaları

6’ncı torba: Letonya, Liechtenstein, Andorra, Malta, San Marino

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Son güncelleme 15:55 | 21 Kasım 2018
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