Dünya Can Öncü’yü konuşuyor

Moto3'teki başarısı, Can Öncü’yü dünya medyasının gündemine taşıdı.
MotoGP’nin resmi internet sitesinde 15 yaşındaki sporcumuzun başarısı, “Tarih yazarak herkesi sersemletti” manşetiyle yer bulurken, organizasyonun resmi Twitter sayfasında yarışın özeti “Ne yarıştı!” yorumuyla paylaşıldı.
ABD’nin Washington Post gazetesi, “15 yaşındaki Türk yarışçı ilk yarışında tarihine geçti. Henüz 15 yaş ve 115 günlük bir geçmişle ve ‘wild card’la (özel davet) zirveye çıkarak tarih yazdı” dedi.
İşte gururlandıran ifadeler:
MARCA (İspanya): Moto3 Valencia yarışı, bir Dünya Kupası yarışını en genç kazanan ismi öne çıkardı.
DAILY MAIL (İngiltere): 15 yaşındaki genç, ilk Moto3 yarışını kazanarak tarih yazdı.
TIMES OF İNDIA (Hindistan): 15 yaşındaki Türk, Valencia’da fırtına gibi esti. Podyumun gösterişli genç kazananı, izleyenleri mest etti.
SUN HERALD (Avustralya): İlk Moto3 yarışında rekorlara uzandı.
YAHOO (Avustralya): İlk yarışında tarihe geçti. Can Öncü, disiplinini bozmazsa büyük bir gelecek vaat ediyor.