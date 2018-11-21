Denizlispor yönetimi olağanüstü kongre kararı aldı

Kulüp tarafından yapılan yazılı açıklamada, şampiyonluğa tüm şehir olarak inanılan bu sezonda daha şeffaf, daha verimli ve daha üretken bir yönetim şekline ihtiyaç olduğundan dolayı olağanüstü kongre kararı alındığı kaydedildi.

Açıklamada, “Bu karar yönetim kurulu kararı ile seçilen Başkanımız Ali Çetin'in görevini daha verimli bir şekilde yürütebilmesi için kendi yönetim kurulu üyelerini belirlemesi ve Denizlispor menfaatleri göz önüne alınarak alınmıştır. Daha güçlü bir yönetim ile o senenin bu sene olacağına inanıyor, mevcut Başkanımız Ali Çetin’in kongrede yeni bir liste ile tekrar aday olacağını kamuoyunun bilmesini istiyoruz. Vizyon sahibi bir yönetim oluşturmak isteyen Başkanımız Ali Çetin'in kararı doğrultusunda oybirligi ile kabul edilen olağanüstü genel kurul toplantısı 6 Aralık'ta Denizli Atatürk Stadyumu basın toplantı odasında gerçekleştirilecektir. İlk kongrede seçim sürecini tamamlayarak takımımızın başarısına odaklanmak öncelikli hedefimizdir. Tek hedefimiz olan şampiyonluğun bu yoldan geçtiğini inandığımız için almış olduğumuz kongre kararımızın Denizlispor camiasına hayırlı olmasını dileriz” ifadelerine yer verildi.