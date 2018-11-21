Dele Alli İngiltere-Hırvatistan maçından sonra olay çıkardı! Sabahın beşinde oda kavgası!

SKOR DIŞ HABERLER UEFA Uluslar Ligi A Ligi’nde İngiltere, son maçında Hırvatistan’ı 2-1 yenerek Hollanda, Portekiz ve İsviçre ile birlikte yarı finale yükseldi. Hırvatistan’ın B Ligi’ne düştüğü karşılaşmanın ardından İngiltere Milli Takımı’nın kamp yaptığı otelde Dele Alli’nin, resepsiyon görevlileri ile oda kavgasına tutuştuğu kaydedildi. Otelde kalan bir müşterinin cep telefonu ile kaydettiği görüntülerde, Tottenham’da oynayan Dele Alli’nin, çatı katında yer alan süit odaya geçmek için sabahın beşinde tartışma yaşadığı gözlendi.

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Ortaya çıkan görüntülerde Dele Alli’nin, İngiltere Milli Takımı’ndan oda arkadaşı Ross Barkley ile resepsiyona yaklaştığı ve çatı katındaki süit odayı istediği görülüyor. Ross Barkley’in sakin durduğu olayda, Dele Alli’nin hararetli bir şekilde resepsiyon görevlisine süit odaya geçmek istediğini iletiyor. Gecelik 350 pound tutarındaki odalarından memnun olmayan Dele Alli ve Ross Barkley’in, 3 bin dolarlık süit odayı istedikleri anlaşılıyor. Görgü tanıklarına göre otele yanlarında birçok insanla beraber gelen Dele Alli ve Ross Barkley’in bu istekleri, odada sadece 2 kişi kalabilecekleri belirtilerek reddediliyor.

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Bunun üzerine sinirlenen Dele Alli’nin, yüksek sesle “14 bin pound mu? Bu b…ktan saçmalıklara katlanacağımı mı sanıyorsunuz? Benim için ne yapıyorsunuz? Ben sadece… Ama bu gece için burada odam var” diyerek resepsiyon görevlilerini azarladığı anlaşılıyor. Kayıtlarda, o sırada olay yerinde olan otel müşterilerinden birinin “Şu rezalete bakın… Bunlar İngiltere Milli Takımı’nın oyuncuları… Bunlar İngiltere’yi temsil ediyorlar. Bunlar gençlere örnek olması gereken insanlar… Utanç verici… Tam bir rezalet… Saat sabahın beşi…” diyerek olaya tepki gösterdiği duyuluyor.

Konu hakkında Tottenham, Chelsea ve İngiltere Futbol Federasyonu’ndan henüz bir açıklama gelmezken, olayın kahramanı iki yıldızın nasıl bir savunma yapacakları merak ediliyor.