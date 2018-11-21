Deivid de Souza’dan olay Fenerbahçe yorumu: ‘İlk 18’e giremezler’

Fenerbahçe’nin eski futbolcusu Deivid de Souza, Haber Global’e sarı lacivertli kulübün son durumuyla ilgili dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.

Fenerbahçe’de oynadığı dönemdeki takımın daha kaliteli olduğunu söyleyen Brezilyalı yıldız, “Bizim oynadığımız dönemlerde Fenerbahçe yıldızlar topluluğu gibiydi. Oynanan oyun çok üst düzeydi. Fenerbahçe’de ciddi bir kalite düşüşü var. Kadro kalitesi de benim oynadığım döneme göre çok düşük.” ifadelerini kullandı.

Ali Koç’un yeniden yapılanma sürecine inandığını söyleyen Deivid, “Başkan Ali Koç’un takımın mevcut durumunu düzeltip, takımın kalitesini yukarı çekeceğini düşünüyorum. Önümüzdeki iki sene Fenerbahçe için çok önemli. Bu süreçte takımın kalitesini arttırmak için yeni transferlerin yapılmasını bekliyorum çünkü buna ihtiyaç var” dedi.

Fenerbahçe’nin eski teknik direktörü Arthur Zico’nu takımdan gönderilmesinin hata olduğunu söyleyen Brezilyalı, “Zico kalsaydı; Fenerbahçe Süper Lig’e ambargo koyardı. Zico’nun gitmesi Başkan Aziz Yıldırım’ın verdiği karar doğrultusunda oldu. Belki başkanın kendisine göre haklı sebepleri vardı ama bu kararın o dönem için doğru olduğunu düşünmüyorum” şeklinde konuştu.

Kendisine sorulan “Şu anki dönemden kendi dönemindeki kadroya üç isim al desek?” sorusuna yanıt veren Deivid, “Şu an kadroda olan hiçbir isim bizim dönemimizde ilk 18’e bile giremezdi. Bu yüzden herhangi bir isim söyleyemiyorum” yorumunda bulundu.

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