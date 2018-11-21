Beşiktaş’tan flaş Ryan Babel açıklaması!

SKOR DIŞ HABERLER / Süper Lig devi Beşiktaş’ın Hollandalı yıldızı Ryan Babel’in siyah beyazlı kulüpteki geleceği belirsizliğini korurken A Takım Direktör Yardımcısı Berkay Türkmen’den flaş bir açıklama geldi.

İtalyan basınına konuşan Türkmen, “Babel’in sözleşmesi sezon sonu bitiyor ve yenilenme olasılığı hakkında bir gelişme de yok. Bu nedenle sezon sonunda takımdan ayrılabilir” ifadelerini kullandı.

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman geçtiğimiz günlerde yaptığı “Bizim şartlarımıza uymayan kim olursa olsun ismine bakmayıp yollarımızı ayıracağız” açıklaması ile rest çekmiş, oyuncunun menajeri ise bu açıklamaya yanıt vermişti.

Babel’in menajeri Winnie Haatrecht, “Fikret Orman'ın sözleri, Babel için üzücü. Babel’in tek isteği kulübünün şampiyonluğa ulaşmasına yardımcı olmak” derken kulübün yaptığı teklif ile kendi talepleri arasında çok fark olduğunu sözlerine ekledi.

31 yaşındaki Babel bu sezon siyah beyazlı formayla çıktığı 18 maçta 6 gol atma başarısı gösterdi. Hollandalı yıldız Babel, 2016-17 sezonunda devre arasında Beşiktaş’a transfer olmuştu.

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