Beşiktaş’tan Babel açıklaması! Yırtık, kanama…

Almanya – Hollanda maçında sakatlanan Ryan Babel’in sağlık durumuyla ilgili Beşiktaş Kulübü’nden bir açıklama yapıldı. Sağ arka adelesinde yırtık ve kanama tespit edilen Hollandalı futbolcunun tedavisine başlandığı bildirildi.

Resmi siteden yapılan açıklama şöyle;

“Ülkesinin milli takım maçında sakatlanan oyuncumuz Ryan Babel'in sağlık ekibimizce yapılan muayenesi ve Acıbadem Fulya Hastanesi'nde çekilen MR sonucuna göre; sağ uyluk arka adale (Biceps) zarında (Fascia) mikroyırtık ve buna bağlı kanama tespit edilmiştir.

Oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanılmıştır.”