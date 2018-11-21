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Beşiktaş’tan Babel açıklaması! Yırtık, kanama…
Beşiktaş

Beşiktaş’tan Babel açıklaması! Yırtık, kanama…

Beşiktaş Kulübü, Almanya ilr Hollanda arasında oynanan milli maçta sakatlanan Babel'in sağlık durumuyla ilgili bir açıklama yaptı. Yıldız oyuncunun MR sonucuna göre; sağ uyluk arka adale (Biceps) zarında (Fascia) mikroyırtık ve buna bağlı kanama tespit edildiği aktarıldı.

21 Kasım 2018 18:12

Almanya – Hollanda maçında sakatlanan Ryan Babel’in sağlık durumuyla ilgili Beşiktaş Kulübü’nden bir açıklama yapıldı. Sağ arka adelesinde yırtık ve kanama tespit edilen Hollandalı futbolcunun tedavisine başlandığı bildirildi.

Resmi siteden yapılan açıklama şöyle;

“Ülkesinin milli takım maçında sakatlanan oyuncumuz Ryan Babel'in sağlık ekibimizce yapılan muayenesi ve Acıbadem Fulya Hastanesi'nde çekilen MR sonucuna göre; sağ uyluk arka adale (Biceps) zarında (Fascia) mikroyırtık ve buna bağlı kanama tespit edilmiştir.

Oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanılmıştır.”

Son güncelleme 18:18 | 21 Kasım 2018
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