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Bafetimbi Gomis’ten Fenerbahçe iddialarına yanıt
Galatasaray

Bafetimbi Gomis’ten Fenerbahçe iddialarına yanıt

Fenerbahçe ile adı transfer dedikodusuna karışan Galatasaray'ın eski forveti Bafetimbi Gomis, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla iddialara yanıt verdi

21 Kasım 2018 13:54

Galatasaray’ın eski futbolcusu Bafetimbi Gomis, Fenerbahçe ile transfer görüşmesi gerçekleştirdiği iddialarına sosyal medya hesabından yanıt verdi.

Geçtiğimiz sezon sarı kırmızılı takımla Süper Lig’de gol kralı olan ve bu sezon başında Suudi Arabistan ekiplerinden  El-Hilâl’e transfer olan 33 yaşındaki Fransız futbolcu, “Konuşulan dedikodulardan dolayı gurur duydum, mutlu oldum ama Aslan her zaman evinde Aslantepe’de kalacak.” ifadelerini kullandı.

Paylaşımına Boğaz Köprüsü, aslan, ve deniz emojisi koyan Gomis, “Çok üzgünüm çünkü aslan yüzemeyebilir” notunu paylaştı.

İşte Gomis’in o paylaşımı;

Son güncelleme 13:54 | 21 Kasım 2018
Bafetimbi Gomis Fenerbahçe galatasaray
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