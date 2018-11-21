Bafetimbi Gomis’ten Fenerbahçe iddialarına yanıt

Galatasaray’ın eski futbolcusu Bafetimbi Gomis, Fenerbahçe ile transfer görüşmesi gerçekleştirdiği iddialarına sosyal medya hesabından yanıt verdi.

Geçtiğimiz sezon sarı kırmızılı takımla Süper Lig’de gol kralı olan ve bu sezon başında Suudi Arabistan ekiplerinden El-Hilâl’e transfer olan 33 yaşındaki Fransız futbolcu, “Konuşulan dedikodulardan dolayı gurur duydum, mutlu oldum ama Aslan her zaman evinde Aslantepe’de kalacak.” ifadelerini kullandı.

Paylaşımına Boğaz Köprüsü, aslan, ve deniz emojisi koyan Gomis, “Çok üzgünüm çünkü aslan yüzemeyebilir” notunu paylaştı.

İşte Gomis’in o paylaşımı;