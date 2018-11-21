Ali Koç konuştu… SÖZCÜ araştırdı… Türkiye ile Avrupa arasındaki fark altyapı

Türk futbolunun lokomotifi olarak bakılan üç büyüklerin toplam geliri, son EkoLig raporuna göre yaklaşık 1.7 milyar TL. Buna rağmen Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray’ın toplam borcu 10 milyar TL’ye dayanmış durumda. Süper Lig, aynı zamanda Avrupa’nın en yaşlısı konumunda. En üst ligimizin 18 takımında 5 maçtan fazla oynayan 21 yaş altı oyuncu sayısı sadece 11. Bu rakam Ligue 1’de (Fransa) 57, Bundesliga’da (Almanya) 46, Serie A’da (İtalya) 27 ve Premier League’de (İngiltere) 23...