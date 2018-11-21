Ali Koç konuştu… SÖZCÜ araştırdı… Türkiye ile Avrupa arasındaki fark altyapı

Türk futbolunun lokomotifi olarak bakılan üç büyüklerin toplam geliri, son EkoLig raporuna göre yaklaşık 1.7 milyar TL. Buna rağmen Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray’ın toplam borcu 10 milyar TL’ye dayanmış durumda. Süper Lig, aynı zamanda Avrupa’nın en yaşlısı konumunda. En üst ligimizin 18 takımında 5 maçtan fazla oynayan 21 yaş altı oyuncu sayısı sadece 11. Bu rakam Ligue 1’de (Fransa) 57, Bundesliga’da (Almanya) 46, Serie A’da (İtalya) 27 ve Premier League’de (İngiltere) 23...
A Milli Takım Teknik Direktörü Mircea Lucescu, başarısız sonuçları Türk futbolcularının kendi takımlarında fazla yer bulamamasına bağlıyor. ‘Küme düşen’ milli takımın oyuncu havuzu bir türlü genişlemiyor. Halen Hakan Balta, Umut Bulut gündeme geliyor. Devlet, çözümü statların yenilenmesinde buluyor ancak altyapı konusuyla ilgilenmiyor. Federasyon, kulüplere altyapı yardımı veriyor fakat harcamaların denetimini yapmıyor.
Beşiktaş, çim altyapı sayısında bir adım önde. İki farklı tesiste beş saha var. Ancak özellikle Ümraniye’deki tesislerin zemininde sıkıntı olduğu biliniyor. A takımın kullandığı 1 numaralı saha hibrit. Altyapıya verilen sahalar ise bozuk. Bu sezon iki genç oyuncu ağır sakatlık yaşadı. Fenerbahçe’nin üç tesiste 4 sahası bulunuyor. Galatasaray’ın futbolcu fabrikası Florya tesisleri, Kemerburgaz’a taşınacağı için son dönemde yatırımdan uzak kaldı. Yeni tesislerde en az altı adet tam boyutlarda çim saha olacak.
Manchester City: Manchester City, Arap sermayesine geçtiğinden bu yana adeta çağ atladı. Bu değişim altyapıya da yansıdı. Etihad Campus isimli tesis 200 milyon Sterlin’e mal oldu. 2013’ten bu yana genişliyor. Tesisteki 16 sahanın 12’si altyapı takımlarının...
Bayern Münih: Bayern Münih geçen yaz FC Bayern Campus adındaki yeni tesisini açtı. 70 milyon Euro’ya mal olan tesiste 1 stadyum, 8 futbol sahası mevcut. Tesiste 14 farklı takım çalışabiliyor.
Real Madrid: Real Madrid, eski tesislerinin 10 katı büyüklüğündeki Ciudad Real Madrid’e 2005’te taşındı, 100 milyon Euro harcadı. A Takım ve altyapı yan yana sahaları kullanıyor, minikler 18 yaşına dek aynı tesiste çalışıyor. Farklı büyüklüklerde, çim ve sentetik 19 futbol sahaları var.
Beşiktaş Tesisleri: Nevzat Demir: 145 dönüm araziye kurulu 1 hibrit sahası, 3 çim futbol sahası 4 Sentetik çim antrenman sahası 2015’te yenilendi Hakkı Yeten: 1 suni çim futbol sahası 2016’da yenilendi
Fenerbahçe Tesisleri: Can Bartu: 80 bin metrekare alanda kurulu 2 çim futbol sahası 2000’de hizmete girdi Lefter: 37 bin metrekare alana kurulu 2012’de yenilendi 1 Suni çim futbol sahası Fikirtepe 1 suni çim futbol sahası
Galatasaray Tesisleri Metin Oktay 80 hektarlık bir alana kurulu 4 çim futbol sahası 2009’da yenilendi
Detaya inildiğinde üç asırlık çınarın bir Altınordu etmediği görülüyor. Altyapıya eğilen İzmir kulübü, Cengiz Ünder, Çağlar Söyüncü, Berke Özer ve Barış Alıcı gibi genç yeteneklerle adını duyurdu. 3 ayrı tesiste toplam 21 altyapı sahasına sahipler. Yeşilyurt’ta yenilenen 8-11 yaş arası, Torbalı’da 12-19 yaş arası futbolcu adayları yetişiyor. Altınordu tesislerinde birer savunma ve hücum idmanı yapılacak, bir de kumla kaplı saha bulunuyor. Selçuk’taki tesiste de 9 ayrı saha var. Kulüp, bu sayıları sistemli olarak arttırıyor.