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Adana Demirspor’da derbi hazırlıkları sürüyor
Futbol

Adana Demirspor’da derbi hazırlıkları sürüyor

Spor Toto 1. Lig takımlarından Adana Demirspor, Gazişehir FK ile oynadığı hazırlık maçının ardından Adanaspor maçı hazırlıklarına tekrar başladı.

21 Kasım 2018 11:00

Bir günlük iznin ardından çalışmalara başlayan Adana Demirspor, iki grup halinde çalışmalarını sürdürdü. Gazişehir FK maçına ilk 11’de başlayan oyuncular kuvvet salonunda rejenarasyon çalışması yaparken, diğer grup U21 Takımı ile antrenman maçında karşı karşıya geldi. Çağlar, Mete, Rüştü, Tayyib, Batuhan, Yiğit, Anderson, Djemousa, Kosecki, Musa ve Kaan Türkmen'den oluşan takım, U21 takımıyla 3-3 berabere kaldı. As takımın gollerini Djemousa (2) ve Mehmet Kaan Türkmen kaydetti.

Adana Demirspor bugün 16.00'da yapacağı antrenmanla Adanaspor maçı hazırlıklarını sürdürecek.

Son güncelleme 11:00 | 21 Kasım 2018
adana demirspor
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