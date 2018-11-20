UEFA Uluslar Ligi’nde gecenin sonuçları | Beşiktaş’a milli maçta Ryan Babel şoku!

UEFA Uluslar Ligi’nde heyecan 9 maçla devam etti. Gecenin merak edilen karşılaşmasında; A Ligi 1 Grup’ta Almanya, Hollanda’yı konuk etti. Bir alt lige düşmesi kesinleşen Almanya; Fransa ile liderlik mücadelesi veren konuğu Hollanda ile 2-2’lik skorla berabere kaldı ve bu sonuçla son dakika golüyle Hollanda 7 puanla grup lideri oldu. Diğer 7 puanlı ekip Fransa’ya ikili averajda üstünlük sağlayan (Fransa 2-1 Hollanda, Hollanda 2-0 Fransa) Hollanda yarı finale yükseldi. Almanya ise 4 puanla son sırada yer aldı ve B Ligi’ne düştü.

Maça ilk 11’de başlayan Beşiktaş’ın Hollandalı yıldızı Ryan Babel, müsabakanın 45. dakikasında sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kaldı. Sağ arka adalesinde hissettiği ağrılar nedeniyle oyundan çıkarken deneyimli futbolcunun durumu ilerleyen günlerde netlik kazanacak. Maçta Almanya’nın gollerini 9’da Timo Werner ve 19’da Leroy Sane kaydetti. Son bölümde müthiş bir geri dönüşe imza atan Hollanda’nın sayıları ise 85’te Quincy Promes ve 90’da Virgil van Dijk’ten geldi.

Gecenin sonuçları:

A Ligi 1. Grup: Almanya 2-2 Hollanda

B Ligi 1. Grup: Çekya 1-0 Slovakya

B Ligi 4. Grup: Danimarka 0-0 İrlanda Cumhuriyeti

C Ligi 3. Grup: Bulgaristan 1-1 Slovenya, Güney Kıbrıs 0-2 Norveç

D Ligi 1. Grup: Andorra 0-0 Letonya, Gürcistan 2-1 Kazakistan

D Ligi 4. Grup: Makedonya 4-0 Cebelitarık, Liechtenstein 2-2 Ermenistan Mircea Lucescu`dan `istifa` sorusuna flaş yanıt! İlgili Haberi Oku