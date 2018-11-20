Türkiye’nin rakibi Ukrayna

Türkiye A Milli Futbol Takımı, özel maçta bugün Ukrayna ile Antalya'da karşı karşıya gelecek. Antalya Stadı'nda oynanacak mücadele saat 20.30'da başlayacak ve TRT 1'den canlı yayımlanacak. Karşılaşmada Kosovalı hakem Genc Nuza düdük çalacak.
Ay-Yıldızlılar cumartesi akşamı UEFA Uluslar Ligi'nde İsveç ile Konya'da oynadığı mücadeleyi 1-0 kaybederek, B Ligi'nden C Ligi'ne düşmüştü. Ukrayna müsabakası öncesi Serdar Aziz, Hakan Çalhanoğlu ve Hasan Ali Kaldırım sakatlıkları nedeniyle aday kadrodan çıkarılmıştı.
EURO 2020 elemelerinde mücadele edecek Ay-Yıldızlılar'ın Mart 2019'a kadar resmi maçı bulunmuyor.
MUHTEMEL 11’LER
TÜRKİYE: Serkan, Zeki, Kaan, Merih, Ömer, Mehmet Topal, Tarkan, Serdar, Oğuzhan, Kenan, Enes
UKRAYNA: Pyatov, Karavaev, Burda, Kryvtsov, Matviyenko, Yarmolenko, Zinchenko, Stepanenko, Malinovsky, Konoplyanka, Yaremchuk