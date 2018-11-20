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CANLI | Türkiye Ukrayna maçı (Muhtemel 11’ler)
Milli Takımlar

CANLI | Türkiye Ukrayna maçı (Muhtemel 11’ler)

Milli maçlar arasında heyecan Türkiye Ukrayna maçı ile devam ediyor. UEFA Uluslar Ligi'nde C Ligi'ne düşen hayal kırıklığı yaratan Milliler, Ukrayna'yı Antalya'da mağlup ederek teselli galibiyeti elde etmek istiyor. Maçın canlı anlatımı ve dakika dakika önemli pozisyonları SKOR'da...

20 Kasım 2018 18:20

UEFA Uluslar Ligi’nde B Ligi 2. Grup’ta son sırayı elde ederek C Ligi’ne düşen ve hayal kırıklığı yaratan Türkiye A Milli Futbol Takımı, hazırlık maçında Ukrayna ile bir araya geliyor. Antalya’nın ev sahipliği yaptığı mücadelede tribünlerde yer alan ve müsabakayı ekran başında takip eden taraftarlara bir teselli galibiyeti hediye etmek isteyen Milli Takım, Uluslar Ligi B Ligi 1. Grup’ta 9 puanla lider olan ve adını A Ligi’ne yazdırmayı başaran Ukrayna ile karşılaşıyor. Zorlu müsabakanın canlı anlatımı ve dakika dakika önemli pozisyonları SKOR’da…

TÜRKİYE – UKRAYNA

STAT: Antalya

HAKEM: Genc Nuza

SAAT: 20.30

YAYIN: TRT 1

TÜRKİYE: Serkan, Zeki Çelik, Kaan, Ertuğrul, Ömer, Serdar Gürler, İrfan Can, Okay, Cengiz, Yunus, Cenk

TEKNİK DİREKTÖR: Mircea Lucescu

UKRAYNA: Pyatov, Kryvtsov, Matvienko, Mykolenko, Burda, Kovalenko, Tsygankov, Bolbat, Zinchenko, Yarmchuk, Shved

TEKNİK DİREKTÖR: Andriy Shevchenko 20 Kasım 2018 Hidayet Türkoğlu: Türkiye`ye örneğiz Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, federasyon olarak yaptıkları işlerle birçok anlamda Türkiye'ye örnek olduklarını söyledi. İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 18:20 | 20 Kasım 2018
türkiye Türkiye A Milli Futbol Takımı ukrayna
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