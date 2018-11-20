CANLI | Türkiye Ukrayna maçı (Muhtemel 11’ler)

UEFA Uluslar Ligi’nde B Ligi 2. Grup’ta son sırayı elde ederek C Ligi’ne düşen ve hayal kırıklığı yaratan Türkiye A Milli Futbol Takımı, hazırlık maçında Ukrayna ile bir araya geliyor. Antalya’nın ev sahipliği yaptığı mücadelede tribünlerde yer alan ve müsabakayı ekran başında takip eden taraftarlara bir teselli galibiyeti hediye etmek isteyen Milli Takım, Uluslar Ligi B Ligi 1. Grup’ta 9 puanla lider olan ve adını A Ligi’ne yazdırmayı başaran Ukrayna ile karşılaşıyor. Zorlu müsabakanın canlı anlatımı ve dakika dakika önemli pozisyonları SKOR’da…

TÜRKİYE – UKRAYNA

STAT: Antalya

HAKEM: Genc Nuza

SAAT: 20.30

YAYIN: TRT 1

TÜRKİYE: Serkan, Zeki Çelik, Kaan, Ertuğrul, Ömer, Serdar Gürler, İrfan Can, Okay, Cengiz, Yunus, Cenk

TEKNİK DİREKTÖR: Mircea Lucescu

UKRAYNA: Pyatov, Kryvtsov, Matvienko, Mykolenko, Burda, Kovalenko, Tsygankov, Bolbat, Zinchenko, Yarmchuk, Shved

TEKNİK DİREKTÖR: Andriy Shevchenko Hidayet Türkoğlu: Türkiye`ye örneğiz Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, federasyon olarak yaptıkları işlerle birçok anlamda Türkiye'ye örnek olduklarını söyledi. İlgili Haberi Oku