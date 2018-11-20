Survivor Batuhan Buğra Eruygun’un sıradışı başarı öyküsü

İrfan YİRMİBEŞ / ÖZEL RÖPORTAJ Batuhan Buğra Eruygun. 26 yaşında. Kanser nedeniyle 2 yıl pistlerden uzak kaldıktan sonra yeniden atletizme döndü. Tedavisini tamamladıktan 1 yıl sonra Balkan Salon Atletizm Şampiyonası'nda 60 metre engellide 7.91'lik derecesiyle Türkiye rekorunu kırarak altın madalya kazandı. Bu başarı öyküsü, hem kanserle mücadele edenlere umut oluyor hem de tüm sporculara ilham veriyor. Bir dönem Survivor isimli yarışma programına da katılmış olan Batuhan Buğra Eruygun, sıradışı öyküsünü SÖZCÜ'ye anlattı…

-Kanser olduğunuzu öğrendiğinizde umutsuzluğuna kapılıyorsunuz. Tedavi olduğum süreçte en büyük motivasyonum ailem, atletizme olan sevgim ve spora geri dönüş isteğimdi. Atletizme geri dönüp başarılar elde etme düşüncesi, moralimi yüksek tuttu.

-Şampiyon sporcular her zaman finişi hayal edermiş. Ben de tedavi sürecimde sadece finişi geçtiğim anı, sonraki sevincimi düşündüm. Her zaman yeniden atletizme dönüp tekrardan rekor kırmayı altın madalya almayı hayal ettim. Kendimi bu şekilde diri tuttum.

-Şampiyon olabilirsiniz ama ben efsane olmak istiyorum. İnsanların gördüğünde kendinden bir parça bulabileceği bir öykü yazmak istiyorum.

-İlk hedefim mart ayında yapılacak Avrupa Şampiyonası'nda 60 engellide final koşmak. Benim branşımda Avrupa Şampiyonası'na katılan atlet yok. Gidersem ilk olacağım. Avrupalı atletler engelli koşuda dünyanın zirvesinde. Avrupa'da final koşmak demek dünyayla yarışıyor olmak demek.

-Avrupa’da final koşan, Dünya Şampiyonası'nda da final koşabilir. Final koşmak Türk atletizm tarihinde de ilk olacak. Bazı psikolojik sınırlar vardır, yapılamaz gibi. Ben o sınırı iki defa geçtim. 60 engellide 8 saniyenin altına inmeyi başardım, 110 engellide 14 saniyenin altında koşan sporcu yoktu, ilk kez başarmış olmak beni çok mutlu etti. Psikolojik sınırların aşılmasına vesile olduğumu düşünüyorum.

-Olimpiyatlara gidersem bambaşka bir öykü olacak. Her engeli geçtiğinizde daha güçlü bir şekilde diğerine giriyorsunuz. Ben hedeflerimi böyle koyuyorum.

-Engellide dünya standardını yakaladık. Daha önce komik dereceler koşuluyordu. Biz elit sporcularla yarışabileceğimizi gösterdik.

-Ramil Guliyev ile antrenman yapıyoruz. Kamplarda birlikte oluyoruz. Antrenman arkadaşıydık, bu sene hazırlıkların bir kısmını birlikte yapacağız. Her zaman fikir alışverişinde bulunuyoruz.

-Usain Bolt atletizm kariyerinin ardından hayallerinin peşinden koştu ve futbol oynamaya başlayarak hayallerini gerçekleştiriyor. Ben de hentbolcu olmak istiyordum. Atletizmi bıraktıktan sonra hentbol oynamak isterim.

Batuhan Buğra Eruygun kimdir?

1991 yılında İstanbul’da dünyaya gelen Batuhan Buğra Eruygun Marmara Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi’nde eğitim almıştır ve atletizm sporu ile uğraşmaktadır. 110 metre engelli yarışmalarında koşan Batuhan Buğra Eruygun, Fenerbahçe Spor Kulübünün lisanslı ve milli sporcusudur. 2013 yılında düzenlenen yarışmada 7.98’lik derecesi ile ile 60 metre engelli Türkiye Salon rekorunun sahibi olmuştur.

2013 yılında Türkiye Atletizm Federasyonu tarafından, doping kullandığı gerekçesi ile iki sene boyunca resmi müsabakalardan men edilen Batuhan Buğra Eruygun’a 2015 yılında kanser teşhisi konulmuş ve uzun bir tedavi sürecinin ardından sağlığına kavuşarak çok sevdiği atletizm sporuna devam etmiştir. Son olarak TV 8 ekranlarında izleyici ile buluşan Survivor 2018 yarışmasında yer alan Batuhan Buğra Eruygun, burada Gönüllüler Takımı’nda mücadele ediyordu.