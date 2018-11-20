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Sophia Floersch’in babası dehşet anları anlattı: İlk 30-40 dakika hayatımın en zor anıydı
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Sophia Floersch’in babası dehşet anları anlattı: İlk 30-40 dakika hayatımın en zor anıydı

Macau Grand Prix'inde yaşanan korkunç kazada yaralanan pilot Sophia Floersch'in babası, o an yaşadıklarını anlattı. Alex Floersch, televizyonda kazayı gördükten sonraki 30-40 dakikanın hayatının en zor anı olduğunu söyledi.

20 Kasım 2018 15:19

SKOR DIŞ HABERLER / Formula 3 Macau Grand Prix’inde yaşanan bir kaza, tüm izleyenlerin yüreklerini ağızlarına getirmişti. 17 yaşındaki Alman pilot Sophia Floersch, rakibi Jehan Daruvala’nın da karıştığı kaza sonrası ölümden dönmüştü. Tam 11 saat ameliyat masasında kalan Sophia Floersch, hayati tehlikeyi atlatmıştı. Kazayı televizyonda gören Sophia Floersch’in babası Alex Floersch, o an yaşadıklarını anlattı.

18 Kasım 2018 Formula 3`te korkunç kaza! Sophia Floersc aracı ile uçtu ve izleyicilerin arasına daldı! Macau'da pazar günü gerçekleştirilen yarışta Sophia Floersch korkutucu bir kazaya karıştı. İlgili Haberi Oku

Sophia Floersch’in karıştığı kaza sonrası televizyon karşısında şoka girdiğini söyleyen Alex Floersch “Kızımın arabasının havada uçtuğunu gördükten sonrası 30-40 dakika hayatımın en zor anıydı. Ona bir türlü ulaşamıyordum. Durumunun nasıl olduğu ile ilgili hiçbir fikrim yoktu. Her türlü kötü ihtimal istemsiz bir şekilde kafamdan geçiyordu” dedi. Kızına ulaştıktan sonra rahatladığını belirten Alex Floersch, ameliyatın başarılı geçmesinden ötürü çok mutlu olduğunu söyledi.

Kızı Sophia Floersch’in yeniden yarışmasına izin verip vermeyeceğini söylemek için erken olduğunu belirten Alex Floersch “Onunla ameliyattan sonra yeniden yarışıp yarışmayacağını henüz konuşmadık. Ancak bildiğim tek bir şey var onu durdurmam imkansız. Benim yeniden yarışmasını yasaklamam anlamsız… Buna kendisi karar verecek” ifadelerini kullandı.

Sophia Floersch’inm kazadan zarar görmeden kurtulduğu için çok mutlu olduğunu belirten Alex Floersch, “Başarılı bir ameliyattan çıktı. Şu anda sağlığı ile ilgili endişe edilecek bir durum yok” şeklinde konuştu.

 

Son güncelleme 17:01 | 20 Kasım 2018
Alex Floersch çin Formula 3 Macau
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