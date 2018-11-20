Milli Takım ilk 11’i belli oldu! Türkiye Ukrayna maçı hangi kanalda saat kaçta?

UEFA Uluslar Ligi'nde karşılaştığımız İsveç maçı sonrasında Türkiye Milli takımı Ukrayna karşısına çıkıyor. Geçmiş maçlarda aldığı kötü sonuçların ardından koltuğu sallantıya giren Lucescu için kader maçı olarak gösterilen Ukrayna maçında tek hedef galibiyet Türkiye Milli Takımı için. Peki Milli maç saat kaçta, hangi kanalda? Türkiye Ukrayna maçı öncesi bilinmesi gerekenler…

TÜRKİYE UKRAYNA MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

A Milli Futbol Takımı, hazırlık maçında Antalya'da konuk edeceği Ukrayna ile karşı karşıya gelecek. Hazırlık maçı 20 Kasım salı günü saat 20.30’da başlayacak. Mücadele TRT 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak.

TÜRKİYE UKRAYNA İLK 11

Türkiye: Sinan, Mert Müldür, Kaan, Çağlar, Ömer, İrfan, Okay, Cengiz, Oğuzhan, Yunus, Enes.

Ukrayna: Boyko, Kryvtsov, Burda, Matviyenko, Stepanenko, Karavayev, Malinovsk, Zinchenko, Konoplyanka, Tsygankov, Boryachuk

LUCESCU’DA HAKAN BALTA GAFI

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Mircea Lucescu'nun Ukrayna maçı öncesi düzenlediği basın toplantısında söylediği sözler sosyal medyanın diline düştü.

İsveç'e 1-0 yenilerek UEFA Uluslar Ligi'nde küme düşen A Milli Futbol Takımı eleştiri oklarının hedefi olurken teknik direktör Mircea Lucescu ise kendisini savunurken büyük bir gafa imza attı.

Deneyimli futbolcuların kendi takımlarında şans bulamadığından yakınan Rumen çalıştırıcı, sezon başında futbolu bırakan Hakan Balta ve herhangi bir kulüpte forma giymeyen Volkan Şen örneklerini verince sosyal medyada tepkileri topladı.

İşte Mircea Lucescu'nun olay yaratan açıklamaları;

“Milli Takıma gelen gençlerin hepsi burayı sevdiği için geliyor. Sevmeseler gelmezlerdi. Burada bir zorunluluk, kontrat yok. Buraya gelmek bir prestij. İyi bir ekip kurduğumuzu düşünüyorum. Bu seviyeye gelmek benim hatam değil. Türk Milli Takımı'nda daha önce oynayan, Tolga Ciğerci takımında sürekli oynuyordu, şu anda ortada yok. Ozan Tufan kendi takımında artık oynamıyor. Selçuk, Volkan Şen, Arda ve Burak… Hakan Balta. Çok iyi oyuncular vardı ama kendi takımlarında oynamıyorlar artık.”

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LUCESCU DÖNEMİNDEKİ 17. KARŞILAŞMA

A Milli Futbol Takımı, teknik direktör Mircea Lucescu dönemindeki 17. maçını Ukrayna ile oynayacak.

Ay-yıldızlı ekip, Rumen teknik adam idaresinde oynadığı 16 maçta 4 galibiyet alırken, 7 kez mağlup oldu, 5 kez de eşitliği bozamadı.

Lucescu yönetiminde oynadığı 8’i resmi, 8’i özel 16 maçta 17 kez rakip fileleri havalandıran Türkiye, kalesinde ise 25 gol gördü.

2018’DEKİ YEDİNCİ ÖZEL MAÇ

Ay-yıldızlı ekip, Ukrayna karşılaşması ile 2018 yılındaki 7. özel maçına çıkacak.

Milli takım, 2018’de oynadığı 6 özel maçta 2 galibiyet ve 4 beraberlik elde etti. Milliler, bu maçlarda 8 gol atarken, kalesinde ise 6 gol gördü.

Bu yıl oynadığı ilk maçta Antalya’da hazırlık karşılaşmasında İrlanda Cumhuriyeti’ni 1-0 mağlup eden milliler, daha sonra yine hazırlık mücadelelerinde deplasmanda Karadağ ile 2-2 berabere kaldı, İstanbul’da ise İran’ı 2-1 yendi.

Milli takım, özel maçlarda, haziran ayında İsviçre’de Tunus ile 2-2, deplasmanda da Rusya ile 1-1 berabere kaldı.

HÜKMEN GALİBİYET VE KOSOVA MAÇI

A Milli Futbol Takımı, geride kalan 565 maçın birini hükmen kazandı.

Türkiye ile Yunanistan arasında 17 Kasım 2015’te İstanbul’daki Başakşehir Fatih Terim Stadı’nda yapılan özel müsabaka 0-0 sona erdi. Bu müsabakadan 6 ay sonra FIFA, Yunanistan’ın kural dışı futbolcu oynattığı gerekçesiyle karşılaşmayı Türkiye lehine 3-0’lık skorla tescil etti.

Öte yandan, Türkiye’nin 21 Mayıs 2014’te deplasmanda Kosova ile yaptığı ve 6-1 kazandığı özel maç, söz konusu tarihte Kosova’nın UEFA ve FIFA üyesi olmaması nedeniyle değerlendirmeye alınmadı.