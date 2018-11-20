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Mert Müldür kimdir? Mert Müldür kaç yaşında?
Milli Takımlar

Mert Müldür kimdir? Mert Müldür kaç yaşında?

Mert Müldür kimdir? Türkiye Ukrayna maçında ilk 11 başlayacak olan Mert Müldür birçok futbol severin merak konusu oldu. İlk kez A Milli Takım forması ile ilk 11'de başlayacak olan genç futbolcu için "Mert Müldür kimdir", "Mert Müldür kaç yaşında", "Mert Müldür hangi takımda oynuyor" gibi soruların odağı oldu.

20 Kasım 2018 19:49

Mircea Lucescu tarafından Ukrayna karşısında ilk 11’de başlayan Mert Müldür, kariyerinde ikinci kez de Türk Milli Takımı kadrosuna dahil edildi. Futbol severlerin ismini pek duymadığı genç futbol merak konusu oldu. Mert Müldür’ü yakında tanıyalım…

MERT MÜLDÜR KİMDİR? KAÇ YAŞINDA?

3 Nisan 1999’da Avusturya’nın Viyana şehrinde dünyaya gelen Mert, stoper ve ön libero mevkilerinde forma giyiyor.

Futbola AKA Rapid Wien altyapısında başlayan ve kademe kademe üst yaş kategorilerine yükselen genç oyuncu bu yaz itibarıyla Rapid Wien A takımına yükselme başarısını gösterdi.

İki ayağını da kullanabilen Mert Müldür bu sezon takımıyla 4 resmi maça çıktı. 1.88 boyundaki Mert Müldür’ün Rapid Wien takımıyla 2021 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

Son güncelleme 19:49 | 20 Kasım 2018
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