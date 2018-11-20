Mert Müldür kimdir? Mert Müldür kaç yaşında?

Mircea Lucescu tarafından Ukrayna karşısında ilk 11’de başlayan Mert Müldür, kariyerinde ikinci kez de Türk Milli Takımı kadrosuna dahil edildi. Futbol severlerin ismini pek duymadığı genç futbol merak konusu oldu. Mert Müldür’ü yakında tanıyalım…

MERT MÜLDÜR KİMDİR? KAÇ YAŞINDA?

3 Nisan 1999’da Avusturya’nın Viyana şehrinde dünyaya gelen Mert, stoper ve ön libero mevkilerinde forma giyiyor.

Futbola AKA Rapid Wien altyapısında başlayan ve kademe kademe üst yaş kategorilerine yükselen genç oyuncu bu yaz itibarıyla Rapid Wien A takımına yükselme başarısını gösterdi.

İki ayağını da kullanabilen Mert Müldür bu sezon takımıyla 4 resmi maça çıktı. 1.88 boyundaki Mert Müldür’ün Rapid Wien takımıyla 2021 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.