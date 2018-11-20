Maç sonu gözyaşlarını tutamayan hakemi Virgil van Dijk teselli etti

SKOR DIŞ HABERLER / Hollanda Milli Takımı’nın kaptanı Virgil Van Dijk, Almanya maçının son anlarında attığı golle ülkesini yarı finale taşırken karşılaşma yaptığı hareketle de gönülleri kazanmayı bildi.

UEFA Uluslar Ligi A Ligi 1. Grup mücadelesinde Almanya ile karşılaşan Hollanda, uzun süre 2-0 geride götürdüğü maçın 85. ve 90. dakikalarında bulduğu gollerle sahadan 2-2’lik beraberlikle ayrıldı ve grubunu lider tamamlayarak yarı finale yükselmeyi başardı.

Maçın uzatma anlarında attığı golle Hollanda’ya hayat veren takım kaptanı Virgil van Dijk’in maç sonunda Rumen hakem Ovidiu Hațegan’ı teselli ettiği görüntüler ise alkış topladı.

Kısa süre önce annesini kaybeden tecrübeli hakem Hategan, bitiş düdüğü ile birlikte duygusal anlar yaşadı ve gözyaşlarına hakim olamadı. Hollanda’nın başarılı savunmacısı van Dijk ise hakeme sarılarak acısını paylaştı.

Maçtan sonra açıklama yapan Liverpool’un futbolcusu, “Maçtan sonra duygularını kontrol edemedi ve gözyaşlarını tutamadı. Çünkü annesi hayatını kaybetmişti. Ona güçlü olmasını diledim ve iyi bir maç yönettiğini söyledim. Küçük bir şey ama belki yardımı olmuştur” ifadelerini kullandı.

Hollanda kaptanı Virgil van Dijk, kısa süre önce annesini kaybeden ve Almanya maçından sonra gözyaşlarını tutamayan Rumen hakem Ovidiu Hațegan’ı böyle teselli etti.pic.twitter.com/IHKEn8Gdyx — SKOR (@SozcuSkor) 20 Kasım 2018

UEFA Uluslar Ligi`nde gecenin sonuçları | Beşiktaş`a milli maçta Ryan Babel şoku! UEFA Uluslar Ligi'nde gecenin maçında Almanya, Hollanda'yı konuk ederken maçın 45. dakikasında Ryan Babel, sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kaldı. Mücadelede Hollanda, 85 ve 90'da bulduğu gollerle skoru 2-0'dan 2-2'ye getirirken A Ligi 1. Grup'u Fransa'yı ikili averajda geçerek lider tamamladı. İlgili Haberi Oku