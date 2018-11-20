MAÇ ÖZETİ: Türkiye Ukrayna özet izle! Milli Takım maçında gol sesi çıkmadı

Türkiye Ukrayna ile Antalya’da oynadığı hazırlık maçında sahada 0-0 beraberlikle ayrıldı. UEFA Uluslar Ligi’nde C Ligi’ne düşen hayal kırıklığı yaratan Milliler, Ukrayna’yı Antalya’da mağlup ederek teselli galibiyeti elde etmek istiyordu fakat galibiyeti getirecek gol sesi karşılaşmada çıkmadı. Zorlu müsabakayı izleyemeyen futbol severler için haberimizin içerisinde Türkiye Ukrayna özeti bulunuyor.

TÜRKİYE UKRAYNA ÖZETİ İZLE

İLK 11’DE MERT MÜLDÜR SÜPRİZİ

Kalede formayı yine Sinan Bolat’a veren Lucescu sağ bekte Rapid Wien’in 19 yaşındaki futbolcusu Mert Müldür’i tercih etti. Stoper ikilisi bir kez daha Kaan Ayhan ve Çağlar Söyüncü’den oluşurken, sol bekte Galatasaraylı Ömer Bayram’a forma verildi.

Orta sahada Okay ve İrfan Can Kahveci’nin önünde Beşiktaş’ta zor günler geçiren Oğuzhan görev yaptı. Lucescu kanatlarda Yunus Mallı ve Cengiz Ünder’i sahaya sürerken, gol silahımız ise Enes Ünal oldu.